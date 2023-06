Gazdaság

Gulyás Gergely: már december előtt egy számjegyű lehet az infláció

A kormány mindent megtett és megtesz azért, hogy megállítsa a pénzromlást, amelyet a háború és a háború miatt kivetett szankciók idéztek elő.

Már december előtt sor kerülhet az infláció egy számjegyűre csökkentésére - hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Igazságügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Gazdasági Versenyhivatal között létrejött Együttműködési Megállapodás ünnepélyes aláírásán pénteken Budapesten.



A politikus elmondta: a kormány mindent megtett és megtesz azért, hogy megállítsa a pénzromlást, amelyet a háború és a háború miatt kivetett szankciók idéztek elő.



"Legfontosabb célunk, hogy az első számú közellenséget - amit inflációnak hívnak - legyőzzük, megsemmisítsük, felszámoljuk" - jelentette ki a miniszter, hozzátéve: gyors és látványos sikerekben reménykednek.



Mint mondta, ő személy szerint optimista, és arra számít, hogy "jövőre már egy, a korábbi évek normális pénzromlási mértékéhez igazodó évünk lehet".



Gulyás Gergely felidézte: az infláció mérséklése érdekében vezették be az árstopokat, ezért döntött a kormány a kötelező akciózás augusztusi bevezetéséről, és ezért indul el a napokban az "árfigyelés" is.



A tárcavezető kitért arra is, hogy a szankciós infláció egész Európában jelen van, de mivel Magyarország kitettsége a nyersanyagok tekintetében lényegesen nagyobb, mint más európai országoké, így a szankciós infláció minket jobban sújt, mint másokat. Éppen ezért nagyon fontos - folytatta - hogy odafigyeljenek a tisztességes kereskedelmi gyakorlatra, illetve azoknak a döntéseknek a betartására és betartatására is, amelyeket a pénzromlás "rendkívül magas mértékének" letörése érdekében hozott a kormány.



Gulyás Gergely rögzítette: a pénteken megkötött együttműködési megállapodás mindenek előtt a magyar polgárok jogvédelmét szolgálja. Az együttműködés kiemelt területe a kedvezőtlen gazdasági folyamatok fogyasztókra gyakorolt hátrányos hatásának mérséklése - magyarázta, megjegyezve: a megállapodásban szerepet kap a gyermekvédelem, valamint az online térben való fogyasztóvédelem is.