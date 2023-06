Gazdaság

A fiatalok 40 százaléka szerint segítené munkáját a mesterséges intelligencia

A munkavállalók 12 százaléka használt már mesterséges intelligenciát, ez nagyobb arányban jellemző a fiatalokra, a felsőfokú végzettségűekre és a Budapesten élőkre. 2023.06.29 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Profession.hu állásportál felmérése szerint a fiatalok 40 százaléka látja úgy, hogy segítené munkáját a mesterséges intelligencia.



A Profession.hu 2023 tavaszán 18-65 évesek körében végzett reprezentatív felmérést a mesterséges intelligencia használatáról 1000 magyarországi munkavállaló megkérdezésével.



Az MTI-nek küldött csütörtöki közleményben ismertetik, hogy felmérésük szerint a munkavállalók 12 százaléka használt már mesterséges intelligenciát, ez nagyobb arányban jellemző a fiatalokra, a felsőfokú végzettségűekre és a Budapesten élőkre.



A mesterséges intelligenciát használók túlnyomó többsége ChatGPT-t vette igénybe, ezt a lehetőséget a férfiak nagyobb arányban használják, mint a nők.



A felmérés arra is rámutatott, hogy a 18-29 évesek negyede alkalmazta már a ChatGPT-t, a 40 év feletti korosztályokban ez az arány mindössze 5 százalék körüli.



A kutatás kimutatta, hogy a ChatGPT használata az iskolai végzettséggel egyenes arányban nő, az alapfokú végzettséggel rendelkezők 4 százaléka, a középfokúval rendelkezők 11 százaléka, a felsőfokú végzettségűek 17 százaléka alkalmazta ezt a megoldást.



A munkavállalók többnyire segítségként tekintenek a mesterséges intelligenciára - emelték ki a közleményben.



A megkérdezettek 40 százaléka szerint hatékonyabbá teheti a mindennapi feladatok ellátását. Az átlagosnál magasabb arányban gondolják így a férfiak, a 18-29 évesek, és a felsőfokú végzettségűek.



Ugyanakkor a válaszadók mintegy 23 százalékának fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy a mesterséges intelligencia vagy gépi tanulás érintheti a munkáját is.



A fiatalok és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők nem csak a használatban, de a kritikus hozzáállásban is élen járnak, ebben a csoportban minden harmadik munkavállaló aggódik amiatt, hogy a munkáját érintheti a mesterséges intelligencia elterjedése.



Az álláskeresésnél a munkavállalók 4 százaléka hívta már segítségül a mesterséges intelligenciát motivációs levél megírásához, 8 százaléka önéletrajzot íratott szoftverrel, a megkérdezettek több mint fele, 53 százaléka azonban elutasító ezekkel a megoldásokkal szemben.



A kutatásban résztvevők 43 százaléka aktívan állást keres, vagy nyitott egy ajánlatra, 6 százaléka találkozott is már álláskeresés közben azzal, hogy mesterséges intelligencia alkalmazásával szűrik a jelentkezőket. Az emberek 26 százalékának van aggodalma, kétsége a mesterséges intelligenciával kapcsolatban a jelöltek kiválasztásában. A munkavállalók legfőbb félelme abból fakad, hogy megszűnnek a szubjektív döntések, az empátia, a szimpátia, a személyes benyomások, és dehumanizálódik a megítélés - írják a közleményben.

Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója a közleményben kiemelte, az látható, hogy a mesterséges intelligencia mindinkább beépül a munkafolyamatokba, nem az emberi munkaerő helyére, hanem annak kiegészítésére szolgál. A technológia nem magát a munkakört váltja fel az ember rovására, hanem átvesz olyan részfeladatokat, amelyekkel kapacitást szabadítanak fel a munkavállalók számára.