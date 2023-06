Pénzügy

Mabisz: a biztosítók tevékenységével kapcsolatos elégedettség jóval nagyobb, mint a bizalom

Jelentősen elválik egymástól a biztosítók iránti bizalom mutatója, valamint a társaságok tevékenységével, kárrendezésével kapcsolatos elégedettség, az utóbbi lényegesen magasabb - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) szerdán az MTI-vel.



A szövetség közleménye szerint a Századvég közvéleménykutató 2015 óta végez felmérést az ügyfeleknek a biztosítási ágazattal szembeni megítéléséről. Az idei májusi, 803 fős, számítógéppel támogatott telefonos kérdezés szerint a biztosítói bizalmi index 51 pontot ért el a 100 fokú skálán, tehát minden második magyar lakos bizalommal fordul a biztosítótársaságokhoz. Az elmúlt két évben megtorpant a korábban növekvő bizalom, de még így is meghaladja az idén mért bizalmi szint a 2018 előtt mért értékeket - ismertette a Mabisz.



A szervezet jelezte ugyanakkor, hogy a biztosítókkal kapcsolatos teljes elégedettségi index, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) és az egyéb biztosítások elégedettségi indexe is nőtt a korábbi mérésekhez képest, mindhárom idén érte el csúcspontját. A teljes elégedettségi index mértéke jelenleg 83,1 pont a 100-ból. A legmagasabb, 84,9 pont a kgfb elégedettségi indexe.



A kötelező biztosítással rendelkező válaszadók 21,3 százalékának volt káreseménye a kocsijával. A károkozó biztosítójával az érintettek 74,3 százaléka, károkozás esetén a saját biztosítója szolgáltatásával a megkérdezettek 70,6 százaléka elégedett volt.



A biztosítók kapcsolattartását értékelik legjobbra, 85,9 pontra a megkérdezettek, ezután következik az eljárási alindex 83,9 ponttal.



Egyéb biztosításokkal kapcsolatos káreseménye a válaszadók egyharmadának, 33,6 százalékának keletkezett. A kárrendezési szolgáltatással az érintett válaszadók több mint háromnegyede, 78,1 százaléka, a biztosító eljárásával 76,1 százaléka volt elégedett. Az egyéb biztosításokkal kapcsolatos elégedettségi alindexek eredményei jellemzően stabilizálódtak a 2022-ben mért szinten.



A Mabisz hozzátette: a biztosítók szolgáltatásaival szembeni alapvető elégedettség olvasható ki a jegybank közelmúltban megjelent fogyasztóvédelmi jelentéséből is. A 2022-ről szóló jelentés megállapítja, hogy tavaly a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) 291 biztosítási piacot, és 17 pénztári szektort érintő, kivizsgálást kérő fogyasztói beadvány érkezett. Az ügyfélszolgálatot a szektorral kapcsolatban személyesen, telefonon vagy írásban 3702 ügyfél kereste meg. A biztosítási szektor ugyanakkor már mintegy 13,5 millió szerződést kezel.