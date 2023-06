Bűnügy

Az EU-ban és Magyarországon is nőtt az illegális cigarettapiac 2022-ben

Tovább nőtt az Európai Unióban az illegális cigarettapiac tavaly, a hamisított termékek fogyasztási listáját Franciaország vezeti, de Magyarországon is emelkedett az illegális cigarettaforgalom - derül ki a KPMG éves tanulmányából.



A KPMG honlapján elérhető összefoglaló szerint az Európai Unió 27 országában a legális forrásból származó cigarettatermékek forgalma 1,3 százalékkal csökkent, miközben a hamisított termékek forgalma 0,7 százalékkal, 35,8 milliárd szálra nőtt. Ezzel a feketepiac aránya a teljes fogyasztás 8,2 százalékát adta az unióban a 2021-es 8,1 százalék után.



Az illegális cigaretta legnagyobb felvevőpiaca az EU-ban továbbra is Franciaország: a feketepiaci "eladások" 1,8 milliárd szállal, 16,8 milliárdra emelkedtek, ez 3 százalékos növekedés 2021-hez képest. Az EU-n belül a csempész vagy eredetmegjelölés nélküli termékek 47 százaléka Franciaországban talál gazdára.



A jelentés szerint 27 tagállamból 21-ben stagnált vagy csökkent az illegális termékek piaca. Hollandiában, Görögországban, Portugáliában és Romániában mérték a legnagyobb visszaesést. A négy uniós tagállamban összesen 2,3 milliárd szállal esett vissza a fogyasztás.



A KPMG elemzése kitér az ukrán piacra is: Franciaország után Európában itt a legnagyobb a feketepiac 7,4 milliárdos volumennel, amely a teljes fogyasztás ötödét teszi ki.



A jelentés szerint a hamisított cigaretták gyártása és forgalmazása az EU határain belül növekvő tendenciát mutat, miközben a hagyományos beszerzési forrásoknak számító Ukrajnából és Fehérországból a háború miatt nehezebb lett a behozatal. A nagyobb haszon reményében a bűnszervezetek így azokra az országokra teszik át fókuszukat, ahol a dohánytermékek ára a jövedéki adók miatt magasabb - írták.



Az elemzés szerint a feketepiac összesen 11,3 milliárd euró adóbevétel-kiesést okozott tavaly a vizsgált országokban, ami 8,5 százalékos növekedés 2021-hez képest.



Magyarországon a csökkenő cigarettafogyasztás ellenére három százalékponttal nőtt az illegális piac, ez 2022-ben félmilliárd elfogyasztott szálat jelentett, ami a teljes fogyasztás 7,2 százaléka. Az elmúlt években tapasztalt visszaesés ellenére itthon az illegális piac részesedése újra elérte a 2019-es szintet, ami főként a kimondottan csempészárunak gyártott termékeknek és kisebb mértékben a hamisított dohányárunak köszönhető a KPMG szerint.



Az eredetmegjelöléssel rendelkező illegális dohánytermékek főként Ukrajnából érkeznek Magyarországra - írták.



A KPMG számításai szerint a magyar költségvetés tavaly mintegy 31 milliárd forint jövedéki adóbevételtől esett el a nem legális forrásból származó dohánytermékek miatt.