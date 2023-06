Háború

A világ többsége még mindig Oroszországgal üzletel

Több mint 130 ország képviseltette magát az idei szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon (SPIEF), a Nyugatot viszont nem hívták meg és nem is nagyon akarták - mondta Dmitrij Biricsevszkij, az orosz külügyminisztérium gazdasági együttműködésért felelős igazgatója.



"Nem arról van szó, hogy a Nyugat nem vett részt az idei SPIEF-en - egyszerűen csak nem hívtuk meg őket" - mondta Biricsevszkij az RTVI csatornának.



"Nézze, az ENSZ-ben körülbelül 200 ország van, közülük több mint 130 így vagy úgy képviseltette magát az SPIEF-en. Ahogy mondjuk, a világ többsége itt van" - mondta a diplomata. "Az a néhány tucat ország, amelyik illegális korlátozó intézkedéseket vezetett be hazánkkal szemben - nos, ők nincsenek itt, nem akarnak itt lenni, és mi sem számítunk rájuk különösebben".



A fórumon részt vett néhány Oroszországban maradt nyugati vállalat, valamint azok a kereskedelmi szövetségek, amelyek nem kívánják megszakítani az évek során kialakult kapcsolatokat.



A világ többsége megérti, hogy a szankciók "abszolút kontraproduktívak a világpolitikában, a diplomáciában és még inkább a gazdaságban" - mondta Biricsevszkij.



A szankciók nem csak azért problémásak, mert hatástalanok, hanem azért is, mert visszaütnek a kezdeményezőikre - érvelt a diplomata. "Nézzük meg, hogy az európai vállalkozások mennyit szenvedtek az Oroszországgal való kapcsolatok megszakítása óta" - mutatott rá Birichevsky. "Különösen Németország, mint Európa motorja, tulajdonképpen már beismerte, hogy stagnál, sőt recesszióban van".



Ráadásul az Oroszország elleni példátlan embargó rávilágított arra, hogy a gazdasági kapcsolatok háttérbe szorulnak a politika mögött.



"A Nyugatba vetett bizalom súlyosan aláássa magát. Nem tudunk többé kapcsolatokat építeni, ahogy maguk a nyugatiak mondják, business as usual. Már nem hisszük el, amit mondanak nekünk" - mondta Biricsevszkij az RTVI-nek. Ha és amennyiben a Nyugat rájön, hogy hibát követett el, talán újra lehet velük üzletelni - tette hozzá. "Jelenleg a Nyugattal bármi gazdasági dolgot megjósolni abszolút kilátástalan".



Ezért az idei SPIEF a diplomata szerint olyan témákat tárgyalt, mint a dollármentesítés és a nemzeti valutákban való üzletelés, valamint a szokásos témák, mint az éghajlatváltozás és a regionális gazdasági kapcsolatok.