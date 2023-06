Gazdaság

K&H: megállíthatják az élelmiszerboltok forgalmának csökkenését a SZÉP-kártyás vásárlások

A K&H Bank szerint megállíthatják az élelmiszerboltok forgalmának csökkenését a SZÉP-kártyás vásárlások, miután augusztustól öt hónapig ismét lehetővé válik a hideg élelmiszervásárlás, és az éves kedvezményes keret is emelkedik.



A bank MTI-nek küldött pénteki közleményében kiemelte, tavaly február 1. és július 1. között a K&H SZÉP-kártya költések 26 százalékát fordították az ügyfelek élelmiszervásárlára, ami azt mutatja, hogy a kártyabirtokosok jelentős része élt ezzel a lehetőséggel.



A hideg élelmiszervásárlás újbóli bevezetése mellett az is segíti a juttatás felhasználását, hogy idén januártól ténylegesen megszűntek az alszámlák, az év első 5 hónapjában 3,4 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolítottak le K&H SZÉP-kártyával, mint tavaly ugyanebben az időszakban, akkor azonban élelmiszervásárlásra is fel lehetett használni.



Az év első öt hónapjában több mint 12 milliárd forintos forgalom volt a K&H SZÉP-kártyán, és május végén több mint 7 milliárd forint keret állt rendelkezésre. Emellett az elfogadóhelyek száma is fokozatosan emelkedik, ami szintén segíti a juttatás felhasználását, országosan több mint 40 ezer helyen használható a K&H SZÉP-kártya - írják a közleményben.