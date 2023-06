Mezőgazdaság

Nébih: hatékonyan működik a növényvédelemi drónpilóta szakképesítés rendszere

Magyarországon az elmúlt években létrejött a jogszerű drónos növényvédelem szabályozási környezete, és most már az ehhez kapcsolódó személyi feltételek is hiánytalanul teljesíthetők; a drónpilóta-igazolvány és növényvédelmi drónpilóta szakképesítés megszerzésének rendszere hatékonyan működik - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken az MTI-vel.



A pilóták nyilvántartását a hivatal honlapján közzétették - jegyezte meg a Nébih. Drónpilóta-igazolványt speciális képzéssel lehet szerezni, az elméleti és gyakorlati vizsgákat a Légiközlekedési Hatóság koordinálja. A szakképesítéshez Nébih-jóváhagyással rendelkező intézményekben képzőintézményekben kell alapképzést végezni, majd akkreditált vizsgaközpontban vizsgázni - tették hozzá.



A közlemény szerint a drónok és a permetezőszerek használata is szigorú feltételekhez kötött. Magyarországon a termelők 17 permetező drón közül választhatnak, ennyi típus kapott mostanáig forgalomba hozatali engedélyt. Ehhez a gyártónak vagy a forgalmazónak be kell jelentenie a gépét típusminősítési eljárásra a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemhez (MATE), a megvásárolt permetező drónokat pedig a Légiközlekedési Hatóság elektronikus felületén kell regisztrálni. A drónnal végzett műveletekre felelősségbiztosítást is kell kötni, hasonlóan a közúti közlekedésben részt vevő járművekhez - tették hozzá.



Drónnal csak olyan növényvédőszer, illetve növényvédelmi hatású készítmény juttatható ki, amely rendelkezik kifejezetten erre vonatkozó engedéllyel, pusztán a légi vagy földi kijuttatásra meglévő engedély nem elég. Hamarosan ezeknek a készítményeknek a listáját is elérhetővé teszik - olvasható a közleményben.