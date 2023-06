Gazdaság

Jövő ősztől termel a Sisecam kaposvári üveggyára

A projekt a költségek növekedése miatt az eredetileg kalkulált 220 millió euró helyett 400 millió euróba kerül. 2023.06.22 02:30 MTI

A Sisecam kaposvári üveggyára a tervek szerint 2024 szeptemberében kezdi meg a termelést - közölte a török cég műszaki menedzsere a somogyi vármegyeszékhelyen szerdán.



Burcin Isguden a gyár építésének helyszínén, a keleti ipari parkban tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy a projekt a költségek növekedése miatt az eredetileg kalkulált 220 millió euró helyett 400 millió euróba kerül.



A gyár 112 ezer négyzetméteres lesz, a teljes kapacitás elérésekor 350 embert foglalkoztat majd, két kemencéjében akár napi 550 tonna csomagolóüveg, köztük üdítős és befőttesüveg állítható elő, amelyeket a helyi és nemzetközi piacra szánnak - tette hozzá.



A műszaki menedzser elmondta, hogy az 1935-ben alapított Sisecamnak 4 kontinens 14 országában 45 gyára és 24 ezer alkalmazottja van, az évente előállított 5,6 millió tonna üvegárut több mint 150 országban értékesíti.



Dombi Péter, a Kaposvári Fejlesztési Központ ügyvezetője azt mondta: a Sisecam a város történetének legnagyobb beruházását valósítja meg, a cég 15-16 hektárt építtet be az ipari park 33 hektáros területéből.



A földmunkák hamarosan befejeződnek, a munkaterületet július első napjaiban adják át a kivitelezőnek, a szintén török érdekeltségű Dogus Építőipari és Kereskedelmi Részvénytársaságnak.



A következő 16 hónapban átlagosan havi 700 ember dolgozik az építési területen, de ez a szám a csúcsidőszakban az 1500-at is elérheti - jegyezte meg.



Kitért arra, hogy a Dogus a munkaerőigényt saját, valamint kölcsönzött munkaerővel kívánja megoldani, a projekt megvalósításához mérnököket, szállításszervezőket, biztonságvédelmi szakembereket, gépkezelőket, villanyszerelőket, gépészeket és mások mellett vasbeton szerelőket is várnak.



Baris Özek, a Dogus helyettes projektmenedzsere elmondta, hogy a cégcsoportnak a kaposvári üveggyár az első magyarországi kivitelezői munkája, és "amennyire csak lehetséges", biztosítja, hogy abba kaposvári vállalkozások, helyi munkavállalók is bekapcsolódjanak.



A 300 vállalatból álló és 21 ezer embert foglalkoztató Dogus 1951 óta 30,1 milliárd dollár értékben valósított meg építőipari fejlesztéseket, köztük 250 nemzetstratégiai beruházást Törökországban, a Közel-Keleten, Észak-Afrikában és Európában - fűzte hozzá.



Kiemelte, hogy a cégcsoport portfóliója 1540 kilométer utat, 49 kilométer viaduktot, hidat, több mint 380 kilométer metró-, vasútvonalat és alagutat, továbbá 21 gátat és vízerőművet is magában foglal.



A Sisecam kaposvári üveggyárának építését 2021 júniusában jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter az akkor 73 milliárd forint költséggel tervezett fejlesztésről azt mondta, ez az eddigi legnagyobb, török vállalat által végrehajtott beruházás Magyarországon, megvalósításához a kormány 12,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.