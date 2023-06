Gazdaság

Megjelentek a SZÉP-kártyát érintő változások - itt vannak a részletek

Az új szabályok szerint augusztus elsejétől SZÉP-kártyával hidegélelmiszert is lehet vásárolni, a pihenőkártya keretét pedig 200 ezer forinttal is megemelhetik a munkavállalók. 2023.06.20 08:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón jelentette be, hogy augusztus 1-től december 31-ig hidegélelmiszert is lehet vásárolni SZÉP-kártyával. A munkáltatók a kormány döntése értelmében a pihenőkártyák keretét további 200 ezer forinttal emelhetik meg, ezáltal a lehető legkedvezőbb járulékfeltételek mellett támogathatják a munkavállalókat.



A SZÉP-kártyát érintő döntések részletszabályai már a Magyar Közlönyben is megjelentek, ezáltal hivatalossá is váltak. A rendeletet maga a miniszterelnök, Orbán Viktor jegyzi, "a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról" címmel.



A rendelet is megerősíti, hogy a Szép-kártya keretét év végéig 200 ezer forinttal megemelhetik a munkáltatók, mert béren kívüli juttatásnak számít, ha a munkáltató a munkavállalónak 2023. december 31-ig "a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás céljából nyitott korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára az Szja tv. 70. paragrafus (8) bekezdése szerinti éves rekreációs keretösszegen felül, attól függetlenül, utal még legfeljebb egyszer 200 ezer forintot."



A kártyával hidegélelmet is lehet vásárolni, a rendelet melléklete pontosítja az elfogadóhelyeket, illetve azt, mi számít élelmiszernek - írja az Index.



Alkoholra, cigarettára nem vonatkozik a módosítás, ennek ellenére a nemzeti dohányboltok is SZÉP-kártya-elfogadóhelynek minősülnek.



A rendelet szerint "1. élelmiszer: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti a) I-IV. áruosztályba tartozó termékek, ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, valamint a dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket, továbbá b) V. áruosztályba tartozó termékek közül a só."



Az új szabályok augusztus elsejével lépnek hatályba.