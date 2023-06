Gazdaság-pénzügy

Varga Mihály: a magyar bankrendszer a háborús időkben is megőrizte stabilitását

A magyarországi pénzintézetek a háborús időkben is megőrizték stabilitásukat, több területen az uniós átlag felett teljesítenek - jelentette ki a Pénzügyminisztérium közleménye szerint Varga Mihály miután hivatalában fogadta a KBC bankcsoport vezetőségét.



A közleményben a pénzügyminiszter kiemelte: a magyar bankrendszer az európai tőkemegfelelési elvárásokat kétszeresen túlteljesíti, nemteljesítő portfóliója alacsony, jövedelmezősége másfélszerese az EU-átlagnak és jelentős tartalékokkal rendelkezik.



Varga Mihály Johan Thijs-szel, a KBC csoport vezérigazgatójával, Peter Andronov divízióvezetővel és a bankcsoport lányvállalataként működő K&H Bank Zrt. vezérigazgatójával, Guy Libot-val tárgyalt.



A pénzügyminiszter hangsúlyozta: "az elmúlt évtized munkájának köszönhetően a magyar gazdaság alapjai stabilak, így idén is elkerülhetjük a recessziót, jövőre pedig visszatérhetünk a 4 százalék körüli növekedési pályára". A kormány elkötelezett a fegyelmezett gazdálkodás és az egyensúlyi mutatók javítása mellett, jövőre 2,9 százalékra csökkentik a költségvetési hiányt, és 66,7 százalékra az államadósság arányát. Utóbbi 10 százalékponttal kedvezőbb az uniós átlagnál - tette hozzá Varga Mihály a közleményben



A pénzügyminiszter közölte, a magyar bankrendszer az elmúlt évtized gazdasági eredményeinek köszönhetően megerősödött és válságállóvá vált, ma pedig a gazdaság védelmében is fontos szerepet tölt be.



Varga Mihály rámutatott: a kormány a következő években ismét magas ütemű növekedési pályára állítja a magyar gazdaságot, az erősödő teljesítményből a bankrendszer is profitálhat. A magyar bankszektor további fejlesztése terén jelentős tartalékok vannak a digitalizációban és a hatékonyság növelésében, amely a működési költségeket is csökkentheti - olvasható a Pénzügyminisztérium közleményében



A K&H Bank Magyarország harmadik legnagyobb kereskedelmi bankja, teljes egészében a belga KBC Bank és Biztosító tulajdonában van. Aktív szerepet vállal a magyar gazdaság, a háztartások, a kisvállalkozások, a nagyvállalatok, valamint a közszféra finanszírozásában. A közel 4 ezer embernek munkát adó pénzintézet ügyfeleit csaknem 200 fiókján keresztül szolgálja ki, a pénzügyi szolgáltatások széles skáláját lefedi - írták.