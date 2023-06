Baromfirudacskát hívott vissza az Aldi, listeria monocytogenes baktérium lehet benne

Az érintett termék bármelyik Aldi üzletbe visszavihető, az árát blokk nélkül is visszatérítik.

Visszahívta a forgalomból a Baromfirudacska 1000 g elnevezésű terméket az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. és a szállító Merian Foods Élelmiszeripari Kft. listeria monocytogenes baktérium esetleges jelenléte miatt - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint a visszahívás kizárólag a 2023.06.12. minőségmegőrzési idejű, L1132.BB.3.4. tételszámú Baromfirudacska 1000 g termékre vonatkozik.



Az érintett termék bármelyik Aldi üzletbe visszavihető, az árát blokk nélkül is visszatérítik. Az üzletlánc a visszahívásról a honlapján tájékoztatta vásárlóit.



Az intézkedéssel kapcsolatos további információk elérhetőek a Nébih honlapján.

A Listeria monocytogenes a természetben széles körben előforduló emberi megbetegedést okozó baktérium. A hűtő hőmérsékletén is képes elszaporodni, így minden olyan 5 napon túl hűtőszekrényben tárolt élelmiszer kockázatos lehet, amelyben a baktérium szaporodni képes, és amit fogyasztás előtt nem hőkezelnek (pl. nyers, pasztörizálatlan tej és az abból készült tejtermékek; lágysajtok; nyers húst tartalmazó ételek, húskészítmények; nyers halak, füstölt lazac; szeletelt élelmiszerek). Az emberi megbetegedéseknél lényeges szerepet játszik az immunrendszer állapota, egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeria-val szennyezett élelmiszer fogyasztása, azonban legyengült immunrendszerű emberek, várandós nők, idős emberek esetében az élelmiszer alacsonyabb szennyezettsége is súlyos megbetegedést okozhat. Szövődményként agyhártyagyulladás, vérmérgezés alakulhat ki. Terhesség esetén vetélés, halvaszületés és az újszülött fertőzése is előfordulhat.