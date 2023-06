Világgazdaság

Valencia tartományban épülhet meg a Tesla második európai gyára

A spanyolországi Valencia tartományban épülhet meg a Tesla amerikai elektromosautó-gyártó második európai gyártóbázisa, a beruházás értéke spanyol médiaforrások szerint elérheti a 4,5 milliárd eurót.



A társaság a tartomány vezetőivel egyeztet a részletekről - számolt be a Cinco Dias című üzleti napilap névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva.



A projekt értékben túlszárnyalhatja a Volkswagen folyamatban lévő akkumulátorgyár-beruházását. A német autógyártó a Valenciától 25 kilométerre északra fekvő Saguntóban épít 40 gigawattóra kapacitású gyárat, amely további 20 gigawattórával bővíthető. A termelés 2026-ban kezdődhet.



Valencia tartományban, Almussafes-ben található a Ford egyetlen spanyolországi gyártóbázisa is. Az 1976-ban létrejött üzemben az évtized közepén kezdődhet az elektromos hajtásláncú járművek gyártása.



Az üzleti napilap közlése szerint Ximo Puig tartományi elnök májusban egy üzleti fórumon elmondta, hogy tíz nagyvállalattal folynak tárgyalások és amennyiben ezek sikerre vezetnek, akkor 24,4 milliárd eurós beruházással, 43 ezer új munkahely létesülhet a nyugat-spanyolországi tartományban.



A Reuters megkeresésére sem a Tesla, sem a madridi kormány nem reagált.



Spanyolország Európa második legnagyobb autógyártója, tavaly a termelés közel 6 százalékkal 2,2 millióra nőtt. A kormány az uniós helyreállítási alapból (RRF) is támogatja a járműiparban az elektromobilitásra való átállást és az akkumulátorkapacitások kiépítését.



A Tesla a világ vezető elektromosautó-gyártója tavaly adta át első üzemét Európában. A Brandenburg tartományban, Berlin szomszédságában fekvő, 5,5 milliárd dollárból megépült üzem tervezett éves kapacitása 500 ezer autó, ami heti közel 10 ezres termelésnek felel majd meg.