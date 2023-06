Élelmiszeripar

Varga Mihály: a gyorsfagyasztott zöldségek és gyümölcsök piacán Karcag lesz Európa központja

A gyorsfagyasztott zöldségek és gyümölcsök piacán mától Karcag lesz Európa központja, köszönhetően annak a kapacitásbővítő beruházásnak, amelyet az AgroSprint Zrt. valósított meg a városban - jelentette ki a pénzügyminiszter a cég új gyorsfagyasztó üzemének keddi átadásán.



Varga Mihály kiemelte: a kormány mindig is hitt abban, hogy azokat kell támogatni, akik lehetőséget látnak ott, ahol mások a problémákat veszik észre. Az AgroSprint Zrt. eddigi működésével és több mint három évtizedes fejlődésével igazolja: megfelel ennek az elvnek - tette hozzá.



A magyar családok élelmiszerellátása nem függhet a külpiacoktól, az ország kitettségének csökkentését célozva a kormány kiemelten segíti új élelmiszeripari gyártókapacitások létrehozását - mondta, jelezve: a mintegy 12 milliárd forintból megvalósult karcagi beruházás nem csupán a várost és a térséget, de a hazai ágazat egészét erősíti.



A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a háború, a brüsszeli szankciók és a történelmi mértékű aszály tavaly nehéz helyzetbe hozták a mezőgazdaságot, ezért a jövő évi költségvetésben jelentős forrásokat szánnak vízgazdálkodásra. A büdzséről szólva a tárcavezető kifejtette: az garantálja az ország biztonságát, megvédi a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket, és a rezsicsökkentést.



A javaslat szerint a költségvetési hiány 2024-ben 2,9 százalékra csökken, az államadósság szintje a GDP 66,7 százalékára, míg az infláció 6 százalékra mérséklődik, a gazdasági növekedés pedig visszatér a 4 százalék körüli fenntartható szintre - mondta. A cél világos: fegyelmezett, takarékos gazdálkodással megóvni az elért eredményeket - fogalmazott Varga Mihály.



Emlékeztetett: a 2010-es kormányváltás óta majdnem a nulláról indulva munkaalapúvá tették a gazdaságot, amelynek fókuszában a munkahelyteremtés, az adócsökkentések, a beruházások ösztönzése és a családok támogatása áll. Ennek köszönhetően Magyarország a koronavírus-járvány után EU-s pénzek nélkül is gyorsan talpra állt és a jelenlegi háborús időszakban is megmutatkoznak a gazdaság növekvő ellenállóképességének jelei - közölte.

A foglalkoztatottak száma tartósan 4,7 millió körüli, a munkanélküliségi ráta 4 százalékra csökkent, a 28 százalékos beruházási ráta pedig Európa egyik legjobbja, mely a befektetői bizalmat is tükrözi Magyarország iránt - sorolta Varga Mihály.



Fülöp Gábor, az AgroSprint Zrt. alapító-tulajdonosa az eseményen arról beszélt: a 14 hónap alatt megvalósult fejlesztéshez a Nemzeti Befektetési Ügynökség 4,8 milliárd forint támogatást, míg az OTP Bank 4,5 milliárd hitelt adott, a hiányzó összeget önerőből finanszírozták.



A most átadott beruházás eredményeként mára összesen 70 ezer tonna késztermék előállítására képes a vállalat, az új, 9500 négyzetméteres karcagi üzem 15 féle zöldség és gyümölcs feldolgozására alkalmas, technológiája automatizált. Ehhez 6000 négyzetméteren 20 ezer tonna mélyhűtő-kapacitást is létrehoztak. Mindemellett több kiszolgáló létesítményt, így egy új biológiai szennyvíztisztitó üzemet is építettek - jegyezte meg kitérve arra is, hogy a cég mára Európa legnagyobb fagyasztott csemegekukorica-előállító vállalatává nőtte ki magát, egyben megerősítette vezető pozícióját a hazai hűtőipari vállalkozások között.



A nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint az AgroSprint Zrt. tavaly 23,21 millárd forint nettó árbevételt ért el az előző évi 16,109 milliárd forint után. A társaság adózott eredménye 2022-ben 3,242 milliárd forint volt, míg egy évvel korábban 2,354 milliárd forint.