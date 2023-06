Gazdaság

Szijjártó: hamarosan megkezdődnek a paksi bővítés újabb fontos előkészítő munkálatai

Hamarosan megindulnak a paksi bővítés újabb fontos előkészítő munkálatai, a módosított szerződéses keretrendszer biztosítja a gyorsabb előrehaladást a biztonsági szabályok teljes körű tiszteletben tartása mellett - jelentette be a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.



A tárcavezető a Roszatom orosz nukleáris energetikai konszern vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott tárgyalását követően üdvözölte, hogy az Európai Unió egy hónap alatt jóváhagyta a két új paksi erőművi blokk építésére vonatkozó szerződés módosításait.



"Ezekkel a szerződésmódosításokkal fel tudjuk gyorsítani a beruházást, egy csomó bürokratikus terhet le tudunk róla szedni, s egyértelműsítjük azokat a nukleáris biztonsági szabályokat, amelyek az európai sztenderdeknél is jóval szigorúbbak, és garantálják, hogy biztonságos erőmű fog épülni Pakson" - húzta alá.



Majd közölte, hogy a jóváhagyás és a sikeres megbeszélések nyomán a kivitelezés új lendületet kap, és rövidesen újabb munkálatok kezdődnek az építkezés előkészítése érdekében.



Szijjártó Péter tudatta, hogy július elején megindul az úgynevezett résfalazási munka, amely rendkívül fontos a reaktorok biztonságos működésének szempontjából. Illetve megkezdődik a talaj kitermelése, majd szilárdítása, aminek eredményes elvégzését követően a projekt stratégiai fontosságú pontjának számító, úgynevezett első beton is lekerül majd a földbe - sorolta.



"Mind a Roszatom, mind mi, a kormány részéről elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy az új paksi blokkoknak a következő évtized legelején szolgálatba kell majd állniuk, ezáltal is tudjuk biztosítani azt, hogy a rezsicsökkentés eredményeit Magyarországon hosszú távon fenn tudjuk tartani" - szögezte le. "Eddig sikerült elérnünk azt, hogy a nukleáris ipart semmifajta szankció ne sújtsa, ugyanakkor pontosan tudjuk, hogy szankciók nem csak írásos, hanem íratlan formában is léteznek" - hangsúlyozta.



Ennek kapcsán pedig rámutatott, hogy számos nemzetközi szereplő próbálja blokkolni, lassítani a paksi bővítést, miközben ez, az államok energiabiztonságának garantálását célzó beruházások akadályozása szuverenitás elleni támadásnak számít.



"Ezért arra kérjük, arra szólítjuk fel a nemzetközi színtéren mozgó szereplőket, hogy fejezzék be a paksi beruházás lassítása vagy akadályozása érdekében kifejtett tevékenységüket, mert egyrészt azok nem lesznek eredményesek, másrészt pedig nem tudjuk elfogadni, hogy az energiaellátásunk biztonságát kockáztassák" - tette hozzá.

A miniszter végül kiemelte, hogy a jelenlegi 2000 megawattos nukleáris kapacitás 4400 megawattra emelésével Magyarország a villamosenergia-szükségletének 75 százalékát maga tudja majd előállítani, így hazánk jelentősen függetlenítheti magát a nemzetközi energiapiacok "eszetlen" árváltozásaitól.



"Ráadásul környezetvédelmi szempontból is hatalmasat lépünk majd előre, ugyanis ha üzembe helyezzük a két paksi blokkot, akkor évente 17 millió tonnányi szén-dioxid-kibocsátást tudunk megspórolni" - mondta.