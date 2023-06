Gazdaság

Orbán Viktor a Deutsche Telekom vezérigazgatójával tárgyalt

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Karmelita kolostorban fogadta a Deutsche Telekom vezérigazgatóját, Timotheus Höttgest. A találkozón jelen volt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója is. Az egyeztetésen a felek Magyarország digitális fejlesztésének kilátásait és kihívásait, illetve ezen a területen elért közös eredményeket tekintették át - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



A találkozóról kiadott sajtóközlemény szerint Orbán Viktor és Timotheus Höttges egyetértett abban, hogy a digitalizáció Magyarország és Európa versenyképességének megtartása szempontjából kulcsfontosságú tényező, és ebben továbbra is stratégiai partnerként tekintenek egymásra. A digitális évtizedhez vezető út 2030-as célkitűzései érdekében alapvető fontosságú a beruházások ösztönzése és az infrastruktúrafejlesztések támogatása.



Timotheus Höttges kiemelte, hogy a Magyar Telekom fontos szerepet vállal az ország digitális fejlesztésében és abban, hogy a lakosság és a vállalkozások számára elérhetővé tegye a digitális világ nyújtotta előnyöket, lehetőségeket. A Magyar Telekom 2014 és 2022 között több mint 1000 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre Magyarországon, ebből mintegy 800 milliárd forintot fordított vezetékes és mobil hálózatfejlesztésre. Az elmúlt évek intenzív fejlesztéseinek köszönhetően a Magyar Telekom ma már több, mint 3,4 millió otthon és vállalkozás számára kínál gigabites sebességet, valamint mobilhálózat-modernizációs programjának keretében 60%-ra növelte lakosságszám-arányos kültéri 5G lefedettségét. A további fejlesztések előmozdítása érdekében a beruházásokat ösztönző adópolitikára van szükség - tette hozzá Timotheus Höttges a találkozón.



Az infrastruktúra kiépítése mellett a Telekom a magyar kormánnyal együttműködve támogatja a digitális technológia integrálását, innovatív megoldásokkal és edukációs platformokkal ösztönözve a kis- és közepes vállalatok, nagyvállalatok és az ipar digitális fejlődését.



A Deutsche Telekom vezérigazgatója arra is rámutatott, hogy a távközlés egy rendkívül beruházásigényes iparág, a fogyasztók adat iránti éhsége továbbra is töretlenül növekszik. Európai viszonylatban az adatforgalom éves szinten mintegy 25%-30%-kal növekszik, ebben hangsúlyos szerepet játszanak a globális tartalomszolgáltatók, melyek azonban a hálózatfejlesztéshez jelenleg nem járulnak hozzá.



Timotheus Höttges a találkozón hangsúlyozta a Magyar Telekom DT Csoportban betöltött stratégiai szerepét, kiemelve annak hosszútávú elkötelezettségét a magyar gazdaság teljesítményének, termelékenységének és versenyképességének növelése érdekében.