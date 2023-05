Gazdaság

Szijjártó: újabb légijárat létesül Kína és Magyarország között

Újabb légijárat létesül Magyarország és Kína között: a China Eastern légitársaság június közepétől heti kétszer repül majd Ningbo és Budapest között - írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán szerdán.



Szijjártó Péter hozzátette: Kínában a közelmúltban feloldották a koronavírus miatti korlátozásokat, így a kínai állampolgárok újra utazhatnak. Meg is indult a verseny Európában a kínai turistákért, és ebben a versenyben azok az országok lesznek nyertesek, amelyek több és jobb légi összeköttetéssel rendelkeznek Kínával.



A miniszter beszámolt arról, hogy ennek érdekében nemrég módosították a kétoldalú légi közlekedési megállapodást, és az első jó hír meg is érkezett, hiszen újabb légijárat létesül a két ország között. Ugyanis a China Eastern légitársaság június közepétől heti kétszer repül majd Ningbo és Budapest között - írta.



Ningbo eddig is fontos szerepet játszott a Kína-Közép-Európa kereskedelmi együttműködésben, ráadásul Kína negyedik legnagyobb gazdasági teljesítménnyel rendelkező tartományának logisztikai központja, erős autóiparral.



"Az új járat beindítása közelebb visz minket ahhoz, hogy visszaszerezzük a COVID előtti pozíciónkat, amikor is a közép-európai fővárosok közül Budapestre érkezett a legtöbb járat Kínából" - hangsúlyozta a miniszter a miniszter.