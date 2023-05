Gazdaság

Szijjártó: idén megkezdődik a földgáz szállítása Azerbajdzsánból Magyarországra

Fontos lépés az energiaellátás diverzifikációja szempontjából, hogy idén megkezdődik a földgázszállítás Azerbajdzsánból Magyarországra, miután a politikai megállapodást követően a kereskedelmi tárgyalás is sikerre vezetett - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Chisinauban.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a moldovai kollégájával, Nicu Popescuval közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy 2023-ban már százmillió köbméter azeri földgáz fog érkezni hazánkba, ami a magyar fogyasztáson belül nem nagy mennyiség, de ez az első lépés egy jelentősebb hosszú távú szerződés felépítése felé.



Ennek ugyanakkor rendkívül fontos feltétele a délkelet-európai energetikai infrastruktúra fejlesztése, a mostani kapacitások ugyanis nem elegendők ahhoz, hogy az azeri gáz valódi diverzifikációs megoldást jelentsen Közép-Európában - figyelmeztetett.



"Ez európai uniós ügy, egy európai uniós feladat. Joggal várjuk el az Európai Uniótól, hogy finanszírozza azokat a fejlesztéseket, amelyek a délkelet-európai földgázszállítási infrastruktúra kapacitását növelik" - mondta.



Szijjártó Péter sérelmezte, hogy e téren "egyelőre passzivitással találkoztunk Brüsszel részéről", ami szavai szerint "elfogadhatatlan".



"Követeljük, hogy az Európai Unió igenis bocsásson rendelkezésre pénzügyi forrásokat ahhoz, hogy itt, Délkelet-Európában a földgázszállítási infrastruktúrát fejleszteni tudjuk" - hangoztatta.



Majd rámutatott, hogy Chisinauban tartják az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját június 1-jén, és ennek egyik eredményeként döntésnek kellene születnie az összeköttetések, például a közlekedési és energetikai kapcsolatok fejlesztéséről az EU és ezen határtérsége között.



A miniszter leszögezte: "mi azt nem fogadjuk el, hogy az Európai Unió nem akar földgáz-infrastruktúrát finanszírozni, mert egyelőre - és ez a következő években is így lesz - ennek a térségnek a földgáz jelenti az energiabiztonság egyik fontos pillérét".



Ennek kapcsán pedig kiemelte, hogy jelenleg Magyarország és Moldova számára is az Azerbajdzsánból származó földgáz jelenti a legreálisabb alternatívát a földgázellátás biztonsága szempontjából.