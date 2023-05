Gazdaság

Újabb importszankciókat jelentett be orosz nyersanyagokra a brit miniszterelnök

2023.05.19 23:30 MTI

Rishi Sunak, aki a hét vezető ipari hatalom csoportjának (G7) Hirosimában rendezett idei csúcstalálkozóján vesz részt, a Downing Street tájékoztatása szerint közölte: a brit kormány az idén törvénytervezetet terjeszt be a londoni alsóházban az Oroszországból származó gyémánt, valamint a réz, az aluminimum és a nikkel importjának teljes tilalmáról.



A londoni miniszterelnöki hivatal felidézi, hogy Nagy-Britannia már leállította az orosz gyártású vas és acél behozatalát, és 35 százalékos pótlólagos büntetővámot vetett ki az orosz gyémánt importjára.



A világ legnagyobb gyémántforgalmazójára, az orosz Alrosza cégre és vezetőire a brit kormány már tavaly szankciókat rótt ki.



A Downing Street adatai szerint az Alrosza 2021-ben négymilliárd dollár értékben exportált gyémántot.



Rishi Sunak londoni hivatala pénteken bejelentette azt is, hogy a brit kormány új, egyénekre szabott szankciótervezeteken dolgozik. A tájékoztatás szerint az intézkedések 86 embert és vállalatot érintenek az orosz hadiipari komplexumon belül, illetve olyanokat, akik kulcsfontosságú jövedelemtermelő ágazatokban, például az energia- és a fémiparban, vagy az áruszállítmányozásban tevékenykednek.



Köztük vannak olyanok is, akik elősegítik, hogy Moszkva aktívan gyengíthesse a már kirótt szankciók hatásait - áll a Downing Street pénteki tájékoztatásában.



Az ismertetés szerint London együttműködik a többi G7-partnerországgal a szankcióelkerülés minden formájának felszámolásában.



A Lloyd's List Intelligence nevű londoni székhelyű globális hajózási adat- és információszolgáltató konglomerátum pénteken ismertetett heti beszámolójában közölte: kutatásai feltárták, hogy a tengeren szállított nyersolaj 10 százalékát "sötét tartályhajóflotta" szállítja, vagyis olyan hajók, amelyek a szankcióellenőrzés alól kicsúszva közlekednek.



A Lloyd's List Intelligence adatai szerint éppen az orosz nyersolajexportra kivetett szankciók nyomán indult gyors ütemű bővülésnek az ilyen homályos hátterű, szabályozatlan tengeri fuvarozási tevékenység.



A cég közölte, hogy eddig 440 olyan hajót azonosított, amelyek részt vesznek e "sötétben zajló" szállítmányozási tevékenységben.



A Downing Street pénteki tájékoztatása szerint a legnagyobb gazdaságok közül Nagy-Britannia léptette érvénybe a legerőteljesebb szankciókat az orosz hadigépezet ellen.



A londoni miniszterelnöki hivatal adatai szerint az eddig bejelentett brit ellenintézkedések több mint 1500 személyt és vállalatot érintenek, 18 milliárd font (több mint 7700 milliárd forint) értékű, Nagy-Britanniában lévő orosz vagyoneszközt zároltak és 20 milliárd font (8600 milliárd forint) értékű kétoldalú kereskedelmi forgalmat szankcionáltak.