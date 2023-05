Híresség

Schobert Norbert: eddig bírtam, visszavonulok

A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata megállapította, hogy a Norbi Update termékek forgalmazója több szempontból is megtévesztette a fogyasztókat többek között a termékek hatásairól, összetételéről, illetve a diéták eredményességéről. A vállalkozás együttműködött a hatósággal és elismerte a jogsértést, 40 millió forintra mérsékelve ezzel a bírságot.



Schobert Norbert a Blikknek szólalt meg minderről: "Eddig bírtam, visszavonulok. Ez a vizsgálat és az, hogy mindenféle hazugnak neveznek, most padlóra küldött, és innen már nem tudok felállni. Ez a kampány olyan most, mintha eddig végig hazudtam volna, közben a visszajelzések és a klinikai vizsgálatok szerint is százezrek életét mentette meg a rendszerem."



A fitneszguru úgy véli, nem volt puszta véletlen a vizsgálat: "Velem példát statuálnak, mert első voltam nemcsak az országban, de a régióban is abban, hogy olyan termékeket forgalmazzak és olyan módszereket kínáljak, amelyek hozzájárulnak egy egészségesebb életmód kialakításához. Most már egy élelmiszergyártó, vagy étrend-kiegészítő gyártó sem utalhat semmilyen élettani hatásra. Ha igen, akkor még nem jelentették fel. Ha este bekapcsolja az ember a tévét, csak gyógyszerreklámot lát, mert mindenre az a jó. Ha fáj a fejed, akkor fájdalomcsillapító, és boldogság lesz. Az mindegy, hogy mitől fáj. Tíz éve és öt éve is indult ilyen vizsgálat a GVH részéről, ám akkor a klinikai vizsgálatok eredményét bemutatva elálltak a büntetéstől."



Schobert hozzáteszi, változtak az Európai Unió jogszabályai, így a GVH jogszerűen járt el a bírság kiszabását illetően.