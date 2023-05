Logisztika

Jelentősen növelte csomagautomatáinak számát a Packeta

A Packeta Hungary csomagautomatáinak száma 800-ra nőtt tavaly év végére az év eleji 29-ről, és a hálózat további bővítését tervezik - közölte a logisztikai szolgáltató az MTI-vel.



A vállalat tájékoztatása szerint az elmúlt években nemcsak gyors növekedésnek indult a csomagszállítási piac, de a vásárlói igények is változtak.



A GKID piackutató 2022-es online csomaglogisztikai körképéből kiderült, hogy míg a házhozszállítás népszerűsége nem változott tavaly, addig a csomagautomaták népszerűsége 14 százalékponttal nőtt - idézte fel a Packeta.



A lefedettség növelésével emelkedett a csomagautomatákba rendelt csomagok száma is. Tavaly a harmadik negyedévben a Packeta által kiszállított csomagok 10 százalékát már automatából vették át, az arány az év végén 18 százalék volt, 2023 januárjában pedig már a 22 százalékot is elérte.



Magyarországon 2022-ben közel 1,6 millió csomagot kezelt a Packeta, ez 144 százalékkal több, mint 2021-ben - közölték.



A csomagpontok, vagyis az üzlethelyiségekben kialakított átvevőhelyek száma tavaly másfélszeresére, 1200-ra nőtt, így az automatákkal együtt 2000 átvételi ponton vehetők át a Packeta által szállított csomagok.



A tervek szerint minden, legalább 10 ezer lakosú településen telepítenek Z-BOX csomagautomatát, és minden, legalább 5000 lakosú településen üzemeltetnek majd Z-Pont átvevőhelyet, hogy országos lefedettséget biztosítsanak. Az év végére a jelenlegi 2000 átvevőhelyről 3000 helyszínre szeretnék bővíteni hálózatukat - közölték.



A Packeta Hungary Kft. 5,3 milliárd forint feletti árbevétellel zárt tavaly, 2021-ben 3,2 milliárd, 2020-ban pedig 1,6 milliárd volt az árbevétel. A cég alkalmazottainak száma 130, és folyamatos létszámbővítés várható a csomagszámok növekedésével arányosan.



A Packeta Group egy 2010-ben Csehországból indult, digitális, e-kereskedelmi platformon alapuló, logisztikai szolgáltatásokat kínáló nemzetközi cégcsoport. A 2021-es év árbevétele 195 millió euró volt, ami mögött 73,2 millió kézbesített csomag áll.