Logisztika

Üzembe helyezte ezredik csomagautomatáját a GLS Hungary

A GLS Hungary üzembe helyezte 1000. csomagautomatáját Budapesten az Allee bevásárlóközpontban, ezzel a Magyarországon is elérhető csomaglogisztikai szolgáltatók közül elsőként érte el ezt a mérföldkövet - közölte a társaság az MTI-vel.



Ugyanakkor jelezték: az optimális lefedettséghez még több automatára van szükség, ezért 2023-ban is folytatják a hálózat bővítését.



Az e-kereskedelem térnyerésével egyre több és változatos igényt kell kielégítenie a csomaglogisztikai szolgáltatóknak, amelyhez elengedhetetlen a szolgáltatási kör és infrastruktúra bővítése, modernizálása. A GLS Hungary az elmúlt egy évben csaknem 800 új csomagautomatát telepített.



Várszegi Péter, a GLS Hungary CsomagPont osztályának vezetője hozzátette: a 426 településen üzemletetett eszközök 21 százaléka a fővárosban, 31 százaléka vármegyeszékhelyen található, a fennmaradó 48 százalék pedig kisebb-nagyobb településeken.



A több mint 2200 futár mellett az egy csomagirányító központból, 90 depóból és a több mint 2000 átadópontból álló hálózatával a GLS Hungary Magyarország egész területén elérhető az ügyfelek számára. A Budapest melletti Alsónémediben működő telephelyük nemzetközi csomagirányítóként, a GLS kelet-európai régiójának központja is - írták.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. árbevétele 2021-ben 68,749 milliárd forint volt, egy évvel korábban pedig 57,609 milliárd forintot tett ki. A társaság 2021-ben 18,717 milliárd forint nyereséggel zárt, 2020-ban 15,443 milliárd forint volt az adózott eredménye.