Adok-kapok

40 millió forintos versenyhivatali bírságot kapott a Norbi Update

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálata szerint a Norbi Update termékek forgalmazója több szempontból is megtévesztette a fogyasztókat, a hivatal 40 millió forintra bírságolta a céget - közölte a GVH szombaton.



A közlemény szerint egyebek mellett a termékek hatásait, összetételét, a diéták eredményességét illetően tévesztette meg a cég a fogyasztókat. A vállalkozás együttműködött a hatósággal és elismerte a jogsértést, ezt figyelembe vették a bírság megállapítása során.



A vizsgálat feltárta, hogy a Norbi Update életmódrendszert, illetve az Update termékek népszerűsítését célzó, a forgalmazó közösségi oldalán közzétett videók több szempontból is tisztességtelennek minősültek a fogyasztókkal szemben. A GVH szakemberei bő egyéves időtartamot vizsgálva 280 videóbejegyzést néztek át, és arra jutottak, hogy azok megtéveszthették a fogyasztókat a termékek összetételét, hatásait, a cég piaci pozícióját, illetve egy termék esetében annak forgalmazhatóságát illetően.



A videók megalapozatlanul hirdették az Update termékeket egészségre ható tulajdonságra, betegségek megelőzésére, kezelésére utaló állításokkal (például "elmúlik a cukorbetegség, elmúlik a magas vérnyomás"). A megtévesztő, egészséggel kapcsolatos állítások egyúttal megsértették az élelmiszerek reklámozására vonatkozó uniós szabályozást is - hívta fel a figyelmet a GVH.



A posztok emellett megtévesztő állításokat tettek az Update termékek összetételével kapcsolatban (például "cukormentes, csökkentett a szénhidráttartalma"), valamint megalapozatlanul állították a cég piacelsőségét.



A videóbejegyzések a versenyhivatali vizsgálat alapján jogsértően keltették azt a benyomást, hogy az Update márkához köthető táplálkozás mindenki számára alkalmas az egészségi állapot megőrzésére, javítására, a betegségek megelőzésére, kockázatuk csökkentésére - elhallgatva, hogy az egyéni egészségügyi körülmények erősen befolyásolhatják a szóban forgó diéták alkalmazhatóságát.



Egy termék - mézhelyettesítő szirup - tekintetében pedig a vállalkozás hamisan keltette azt a benyomást, hogy az jogszerűen árusítható, mivel a Nébih állásfoglalása szerint eleve jogsértően hozták forgalomba, majd a szakhatóság ki is vonta a piacról, elrendelve a termékek visszahívását a fogyasztóktól - tudatták.



A közlemény szerint a GVH Versenytanácsa a jogsértés értékelésekor figyelembe vette többek között, hogy a megtévesztő videókkal célzott fogyasztói kör részben sérülékeny, mivel az állítások betegeket és túlsúllyal küzdőket is céloznak.

A hatóság tekintettel volt ugyanakkor a cég együttműködésére is: a vállalkozás ugyanis beismerte a jogsértést, visszamenőleg törölte a kifogásolt videókat és lemondott a jogorvoslat lehetőségéről. A cég emellett a jövőbeli, hasonló jogsértések kiküszöbölésére szolgáló, célzott belső, úgynevezett megfelelési program bevezetését vállalta a hatóság felé. A versenyhatóság mindezek figyelembevételével 40 millió forintra bírságolta a Norbi Update Lowcarb Zrt.-t.