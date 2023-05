Gazdaság

OTP Nyugdíjpénztár: a magyarok túlnyomó része arra számít, hogy nyugdíjas éveiben is dolgoznia kell

A magyarok 71 százaléka úgy látja, nyugdíjas éveiben is dolgoznia kell, ezért a nyugdíjkorhatár betöltése után próbálnak olyan állást találni, amelyet idős korukban is végezhetnek - állapította meg az OTP Nyugdíjpénztár az OTP Öngondoskodási Index kutatása alapján, amelyről csütörtökön közleményben tájékoztatta az MTI-t.



A felmérést tavaly szeptemberben, a bankszámlával rendelkező 18-70 évesek körében készítették el.



A vizsgálatból kiderült, hogy a válaszadók 67 százaléka szerint az állami nyugdíj nem lesz elegendő a tisztességes megélhetésre, ennek ellenére a megkérdezettek 36 százaléka még mindig csupán erre alapozza időskori egzisztenciáját.



A megkérdezettek 64 százaléka halasztaná a nyugdíjba vonulást, és próbálna minél tovább dolgozni, így elkerülve vagy legalábbis elodázva az időskori anyagi nehézségeket. Ugyanakkor a válaszadók 58 százaléka még nagyon távolinak tartja a nyugdíjat, mások pedig bizonytalanok, hogy megérik-e egyáltalán a nyugdíjas kort, így nem látják értelmét takarékoskodni.



A 18-70 éves bankhasználó lakosság több mint felének azért nincs semmilyen formában tartaléka, mert bevallása szerint jelenlegi élethelyzetében és anyagi körülményei között nincs lehetősége megtakarítani - mutat rá az OTP Nyugdíjpénztár.



A közlemény idézte Nagy Csabát, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatóját, aki szerint mindezek ellenére optimizmusra ad okot, hogy a lakosság bankkapcsolattal rendelkező részét jellemzően a nehéz gazdasági helyzet sem tántorította el a megtakarítástól.



A közlemény rámutat: a nyugdíjcélú megtakarítások előnye, hogy a havi befizetések folyamatos kamatadómentes hozamot hozhatnak, a hozam pedig 10 év után adómentesen, szabadon felhasználható. Emellett nagyobb összeget félretenni a befizetések után járó adó-visszatérítés miatt is érdemes, amellyel tovább növelhető a megtakarítás. Ennek mértéke az éves nyugdíjpénztári befizetések 20 százaléka, de legfeljebb évi 150 ezer forint az éves szja előleg erejéig.