Gazdaság

GVH: 25 millió forint bírságot kapott a csaknem 2 évig tartó végkiárusítást hirdető szőnyegkereskedő

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 25 millió forint bírságot szabott ki a keleti szőnyegeket árusító Szőnyeg galéria Kft.-re, mert megtévesztette a fogyasztókat a csaknem 2 évig tartó végkiárusítás hirdetésével - közölte a versenyhivatal az MTI-vel csütörtökön.



A közlemény szerint a GVH vizsgálata azt állapította meg: a cég több különböző szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a fogyasztókkal szemben.



A kereskedés nem tudta megfelelően alátámasztani sem piacelsőségére, sem termékválasztéka bőségére vonatkozó állításait, például azt, hogy több mint 30 000 keleti és perzsa szőnyeggel rendelkezik. Ahogy azt sem, hogy egyes "különleges árkedvezményeinek" eredeti árait valaha is ténylegesen alkalmazta volna - emelték ki.



A közlemény szerint a cég 21 hónapig, szinte teljes fennállása során végkiárusítással hitegette a vevőket a legnagyobb kereskedelmi televíziókban, illetve országos rádióadókon vásárolt hirdetéseivel.



Közölték: a vállalkozás emellett valótlanul állította, hogy végkiárusítást tart, ugyanis üzletvitele ellentmondott ennek. A végkiárusítás meghirdetésétől, 2020 szeptemberétől egészen 2022 májusáig folytatták a kereskedést és töltötték az árukészletet. Szintén jogsértőnek bizonyultak a fogyasztókat sürgető, az akciók korlátozottságára vonatkozó üzenetek: "Most vagy soha!", "Garantáltan egyedi lehetőség!", amelyek a tévéreklámokban visszaszámlálással is párosultak. Az ígért kedvezmények ugyanis a megjelölt időpontokat követően is elérhetőek voltak, sőt, esetenként még kedvezőbb akciókat is meghirdettek.



A GVH Versenytanácsa a jogsértés értékelésekor figyelembe vette többek között, hogy a szőnyegkereskedés jelentős összegeket fordított a tisztességtelen reklámokra, amelyek lényegében értékesítési tevékenységének teljes időszakát lefedték. A versenyhatóság hangsúlyozta: tekintettel volt a cég együttműködésére is, a kereskedés ugyanis - bár nem ismerte el a jogsértéseket - nem vitatta a hatóság álláspontját, önként lemondott a jogorvoslat lehetőségéről.