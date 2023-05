Válsághelyzet

CNN - Szijjártó Péter: ha rendszerszintű korrupció lenne nálunk, nem jönnének ide a befektetők

Ha rendszerszintű korrupció lenne Magyarországon, akkor nem lenne növekedés, a befektetők nem jönnének, nem hoznák ide a pénzüket, tehát ez egyértelműen vádaskodás - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a CNN Quest Means Business budapesti különkiadásában, amelyet csütörtökön tett közzé Szijjártó Péter a közösségi oldalán.



Szijjártó Péter a műsorvezető, Richard Quest azon felvetésére, miszerint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szerint Magyarországnak jelentős előrelépést kell tennie a vesztegetésre és korrupcióra vonatkozó ajánlások kezelésében, azt válaszolta, hogy van egy ország, amelynek világos növekedési pályája van, mindenféle nehézség ellenére, beleértve a koronavírus-járványt, beleértve a háborút a szomszédságban, beleértve azt, hogy nem kapja meg az EU-s pénzeket, és ezzel együtt még mindig növekedési pályán van.



A miniszter azt mondta: "A gazdaság évről évre növekszik. Évről évre megdöntjük a beruházási rekordokat. Gondolja, hogy mindez lehetséges lenne, ha rendszerszintű korrupció lenne?" Hiszen ha rendszerszintű korrupció van, akkor nincs növekedés, a befektetők nem jönnek, nem hozzák ide a pénzüket. "Tehát ez egyértelműen vádaskodás" - tette hozzá, felróva a műsorvezetőnek, miért nem kérdezte meg az itteni befektetőket, a Németországból, Franciaországból, az Egyesült Államokból érkező nagyvállalatokat, ők tapasztaltak-e hasonlót.



A beszélgetésben Szijjártó Péter sértőnek nevezte a Magyarország elleni támadásokat, kifejtve: "Folyamatosan sértegetnek minket".



Úgy fogalmazott, megérti a problémájukat, amely szerinte az, hogy "itt van egy kormány, amely egyértelműen mainstream-ellenes". Ez egy jobboldali kormány, kereszténydemokrata kormány, nagyon hazafias kormány, ez a kormány szembe megy a nemzetközi liberális fősodorral sok fontos kérdésben, és mindeközben ez a kormány sikeres. Választást nyerni nagyon bonyolult dolog, de választást nyerni négyszer egymás után, nagy fölénnyel, "na, az nagyon nehéz" - hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Richard Quest felvetette az ugandai "melegellenes törvény" ügyét, erre Szijjártó Péter az mondta, hogy nem ismeri a konkrét jogszabályt, de ha valakit azért fenyegetnek, mert hisz valamiben, "mert bármilyen közösséghez tartozik, mert beleszeret valakibe, ha ezért fenyegetik - akár halálbüntetéssel is -, azt én határozottan elítélem, mert itt, ebben az országban, függetlenül attól, hogy ki kibe szerelmes, függetlenül attól, hogy milyen közösséghez tartozik, itt biztonságban van, és védi az alkotmány. És amíg ez a kormány a helyén van, addig senkinek sem kell félnie, (...) tartozzon bármilyen közösséghez, legyen szerelmes bárkibe is" - mondta.



Szijjártó Péter azzal kapcsolatban, hogy egy egyházi iskola megnyitóján azt mondta, ellenzi a civil szervezeteket és "az istentelen, bizonyos istentelen erőket", hangsúlyozta, ezt nem így értette.



"Mert tudja, én hívő vagyok, hiszek abban, hogy a vallás nagyon fontos, és a vallást tiszteletben kell tartani, és egy dologgal biztosan tisztában kell lennünk, hogy a kereszténység sajnos a legüldözöttebb vallás lett a Földön. És tudja, ennek az országnak több mint ezer éves keresztény államisága van. Tehát valóban felelősséget érzünk a világ keresztény közösségeiért, amelyeket üldöznek. És továbbra is segíteni fogjuk őket, ahogyan azt a Szentatya is elismerte, aki a múlt hétvégén látogatott el hozzánk" - mondta.



A műsorban szó esett az ukrajnai háborúról is: Richard Quest azt kérdezte Szijjártó Pétertől, hogy szerinte az ukránok intéztek-e dróntámadást a Kreml ellen. A tárcavezető azt válaszolta, hogy nem tudja, de egy dologban biztos: minél tovább tart ez a háború, annál több ilyen esemény történhet, és minél több ilyen esemény történik, annál nagyobb az eszkaláció veszélye.



"Tehát egy olyan szomszédos ország képviselőjeként, amely nagy veszélyben van egy esetleges eszkaláció miatt, sürgetem ennek a háborúnak a lehető leghamarabbi befejezését. Amint befejeződik, ilyen eseményekre nem kerül sor, és akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy megmentsük az emberek életét" - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.

Egy újabb kérdésre elmondta azt is: a NATO nem részese a konfliktusnak, és mindent meg kell tenni azért, hogy a NATO ne váljon a konfliktus részévé, és ne kerüljön közvetlen konfliktusba az Orosz Föderációval. "Tehát mi ragaszkodunk a NATO ezen döntéséhez, és remélem, hogy ez a döntés a jövőben is érvényben lesz, mert ha a NATO közvetlenül belesodródna ebbe a konfliktusba, az a harmadik világháború kitörésének veszélyét hordozza magában. És ezt egyikünk sem szeretné" - emelte ki.



Szijjártó Péter felhívta a műsorvezető figyelmét arra, hogy Magyarország és a magyar emberek rendkívül nagy árat fizettek már ezért a háborúért: az infláció, az energiaárak, az élelmiszerárak az egekbe szöktek. Magyarország mindent megtett azért, hogy segítse az ukrán embereket ebben a háborúban. Több mint egymillió menekültet fogadott be. Több mint 1300 iskola és óvoda vesz fel ukrán gyerekeket és diákokat. "Mindent megtettünk, hogy segítsünk az ukrán embereknek. De egy dolgot nem fogunk megtenni: soha nem tennénk semmilyen olyan lépést, amely egy esetleges eszkaláció nagyobb kockázatát hordozná magában. Kérem, értsék ezt meg, mint egy szomszédos ország és mint egy olyan nemzet tagja, amelynek tagjai meghalnak ebben a konfliktusban, mindent megteszünk azért, hogy megállítsuk ezt a háborút. Ez a legfontosabb kérdés" - hangsúlyozta a miniszter.