Válsághelyzet

GFM: Nagy Márton a kötelező akciózásról egyeztetett

Nagy Márton a kötelező akciózásról egyeztetett a legnagyobb kereskedelmi szövetség és üzletláncok vezetőivel - tájékoztatta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) kedden az MTI-t.



A közleményben kiemelték: a kormány célja, hogy év végére egyszámjegyűre csökkentse a szankciós inflációt. Ennek érdekében már számos intézkedésről született döntés, ezek az intézkedések működnek, az infláció januárban tetőzött és csökkenésnek indult.



A kormány ugyanakkor folyamatosan vizsgálja, hogy milyen további lépések járulhatnak hozzá az árak letöréséhez, így legutóbb a kötelező akciózás bevezetéséről döntött. Az intézkedés társadalmi egyeztetése jelenleg is zajlik.



Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára közösen, a társadalmi egyeztetés keretében fogadta két külön találkozó keretében a legnagyobb üzletláncok vezetőit - közölte a GFM.



A megbeszélésen egyrészt a CBA, a Reál, az Ecofamily, az ÁFEOSZ-COOP képviselői, Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára volt jelen, másrészt az ALDI, az AUCHAN, a LIDL, a PENNY, a SPAR és a TESCO áruházak képviselői mellett Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.



A konstruktív, részletekbe menő szakmai egyeztetésen rögzítették a kötelező akciózás fontosabb részleteit, amelyek nem térnek el a nyilvánosság által megismert tartalomtól - jelezte a tárca.



A kötelező akciózást a kereskedők 2023. június 1. és 2023. szeptember 30. között kötelesek bevezetni. Az akciókra heti rendszerességgel kell sort keríteni.



Húsz akcióköteles termékkategóriát határoznak meg, többek között a következőket: baromfihús; sertés-, marhahús, egyéb húsféleségek; tej, tejföl és helyettesítői; sajt; kenyér; péksütemények; száraztészta, rizs, egyéb ceráliák; friss gyümölcs; friss zöldség; készételek, fűszerek, ételízesítők.



Az érintett kiskereskedelmi üzleteknek valamennyi kijelölt termékkategóriából egy-egy szabadon választott terméket szükséges a kötelező akciózást megelőző 30 napban általuk alkalmazott legalacsonyabb árnál legalább 10 százalékkal kedvezőbb áron értékesíteniük.



Az üzletekben a kötelező akciózásra vonatkozó tájékoztatást jól látható helyen kell elhelyezni, valamint szükséges online is elérhetővé tenni.



A felek megállapították, hogy az infláció letörése és egyszámjegyűre csökkentése közös cél, amelyben mindenki érzi saját felelősségét.



Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít az együttműködésre, a piaci és állami szereplőkkel való folyamatos egyeztetésekre, így a kötelező akciózás szabályai a partnerek javaslatait is figyelembe véve fognak végleges formát ölteni - írta közleményében a GFM.