Pénzügy

Bankmonitor: versenyeznek a bankok a babaváró hitelt igénylő fiatalokért

Az év első hónapjában mindössze 716 fiatal házaspár igényelt babaváró hitelt, és bár a február erősebb volt, az 1231 igénylő még így is jelentősen elmarad a korábbi időszak 4000-5000-es havi átlagától.

Emiatt a bankok között mind nagyobb a verseny az ügyfelekért, már csak azért is, mert közülük sokan lakáshitelt is igényelnek mellé - közölte a Bankmonitor pénzügyi portál az MTI-vel.



Mivel a babaváró hitel egy állami támogatású konstrukció, ahol a bankok csak közvetítők, a hitel személyi feltételei és kondíciói azonosak minden pénzintézetnél. Ennek ellenére jelentős különbségek lehetnek az egyes bankok között, ugyanis a pénzintézetek saját hatáskörben döntenek arról, hogy hitelezik-e az állam által megszabott jogosultsági feltételeket teljesítő párokat - tették hozzá.



Eltérő lehet például a hitelezhetőség alsó és felső korhatára, a minimálisan elvárt jövedelem nagysága, vagy éppen az, hogy egy meglévő hitel kiváltására igényelhető-e a konstrukció. Így könnyen előfordulhat, hogy a pár az egyik banknál megkapja az igényelt összeget, míg a másiknál nem.



A Bankmonitor vizsgálata szerint jelentős különbségek vannak az egyes pénzintézetek között a bónuszok tekintetében is: van, ahol 100 000 forintot kaphat egy fiatal pár a folyósítást követően, míg máshol akár 200 000 forintra is szert tehetnek. A pénzügyi termékösszehasonlító portál felhívta a figyelmet arra is, hogy a bankok jóváírásért cserébe elvárt feltételei nagyon különbözőek, így érdemes alaposan utánajárni a részleteknek.



A Bankmonitor közleményében ismerteti, hogy a babaváró hitel egy olyan állami támogatású konstrukció, amely az első 5 évben kamatmentes lehet, amennyiben pedig ezen idő alatt legalább egy gyerek születik, akkor a futamidő végéig az is maradhat. A második és a harmadik gyerek érkezését követően ezen felül elengedik a fennálló tőketartozás egy részét, illetve egészét. Megfelelő időzítéssel akár az is elérhető, hogy a felvett összegből végül egyetlen forintot se kelljen visszafizetnie a családnak - írták.