Pénzügy

MBH Bank: megvalósult a magyarországi banktörténelem legnagyobb fúziója

Megvalósult a magyarországi banktörténelem legnagyobb fúziója, az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. fúziója, május 1-jétől a létrejött hitelintézet MBH Bank Nyrt. néven, új, egységes arculattal folytatja tevékenységét - közölte a pénzintézet szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a fúzióhoz kapcsolódó technikai és informatikai átállás sikeresen lezajlott. Május 1-jétől az MBH Bank szolgáltatásai már zavartalanul működnek, május 2. reggel óta pedig a bankfiókok is a szokásos nyitva tartás szerint várják az ügyfeleket. Ezzel lezárult a Magyar Bankholding keretében több mint két éve tartó fúziós folyamat, amely révén létrejött Magyarország második legnagyobb, tisztán magyar tulajdonú hitelintézete - írták.



Az MBH Bank jelenleg mintegy kétmillió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki. Összesített mérlegfőösszege meghaladja a 10 600 milliárd forintot. A banknál elhelyezett betétállomány 6500 milliárd forint, míg a bruttó hitelállomány 5000 milliárd forint felett alakul.



Az MBH Bank már az indulásakor piacvezető számos területen, többek között a vállalati szegmensben, azon belül is a mikro-, kis- és középvállalati hitelezésben, a lízingpiacon, az agrár- és élelmiszeripari üzletágakban. Az egyesülést követően az MBH Bank rendelkezik a legnagyobb fiókhálózattal, közel 500 helyen várják az ügyfeleket személyesen. Emellett az egyik legkiterjedtebb hazai ATM-hálózatot üzemelteti a bank, országszerte 800 ATM áll készpénzfelvételhez rendelkezésre, ebből 140-en az ügyfelek befizetni is tudnak a számlájukra.



Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a közleményben kiemelte: sikeres és Európában példanélküli léptékű és sebességű hármas bankfúzió végére értek. A lebonyolításáért köszönetet mondott 10 ezer kollégájának és sok száz partnernek.



Az egyesülést követően az ügyfelek fizetési számla-, bankkártya-, hitelkártya és hitelszámlaszámai nem változnak, és a használatban lévő, érvényes bankkártyák is ugyanúgy használhatók. A megszokott banki elektronikus csatornák - a megszűnő Takarék Videobank kivételével - változatlan szolgáltatásokkal, de új elnevezésekkel és arculattal működnek tovább. A megkötött személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, folyószámlahitelek és Babaváró hitelszerződések az eredeti szerződési feltételek mellett, változatlan formában élnek tovább.



Az egyesült hitelintézet 2023. május 1-jével egységes márkanévvel és arculattal kezdte meg önálló működését.



Májustól elindult a teljes bankkártya-portfólió cseréje is: 25-féle dizájn készült, a csere pedig fokozatos lesz, a kártyákat lejáratkor váltja át megújult arculatúra a hitelintézet.