Pénzügy

Kommunikációs kampányi indít az MNB a nyaralóknak

A jegybank felhívja a figyelmet többek között a tudatos bankkártyahasználatra, emellett gyakorlati tanácsokkal és hasznos tippekkel segíti a körültekintő utazástervezést 2023.05.03 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kommunikációs kampányt indít a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a nyári utazások alatti pénzügyi döntések támogatására. Ennek keretében a jegybank felhívja a figyelmet többek között a tudatos bankkártyahasználatra, emellett gyakorlati tanácsokkal és hasznos tippekkel segíti a körültekintő utazástervezést - jelentette be a Magyar Nemzeti bank az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.



A Pénzügyi Navigátor honlapján összeállított tematikus tartalmakból, a közösségi médiában, a vármegyeszékhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor Tanácsadó irodákban, illetve az MNB Ügyfélszolgálatán is segítséget nyújtanak ebben a kérdésben - tájékoztatott az MNB.



Külföldön biztonságát tekintve a készpénzhez képest előnyösebb megoldás lehet a bankkártya használata, miközben kisebb összeget érdemes készpénzben is magunkkal vinni. Utazás előtt, ha szükséges, érdemes felemeltetni a kártyán beállított költési limiteket vagy a napi lehetséges tranzakciók darabszámát is. Hasznos lehet jelezni bankunk ügyfélszolgálatának, hogy a bankkártyát külföldön szeretnénk használni, nehogy az automatikus banki kockázatelemző rendszer szokatlan helyről érkező tranzakciónak minősítse azt - sorolta figyelmeztetéseit a jegybank.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy fontos tájékozódni az utazás helyének kártyaelfogadási szokásairól, illetve a bankkártyaműveletekhez kapcsolódó átváltási árfolyamokról, egyéb költségekről, díjakról. A legtöbb országban - Magyarországhoz hasonlóan - a kártyás fizetés díjmentes, azonban a készpénzfelvételnek a magyarországinál általában magasabb a költsége - emelték ki.



Fizetésnél, készpénzfelvételnél a kártyatársaságok a külföldi kártyás ügyletek összegét először euróban vagy amerikai dollárban terhelik tovább a magyarországi hitelintézet felé, függetlenül attól, melyik országban történt a fizetés. Ha a kártyához forintszámla kapcsolódik, akkor a hazai bank ezután egy előre meghatározott árfolyamon átváltja a kártyatársaság által küldött összeget forintra. Ha tehát nem az Egyesült Államokban vagy az euróövezetben nyaralunk, akkor két átváltás is történhet - magyarázta közleményében az MNB.



Külföldi tranzakcióknál lehetőség van úgynevezett helyszíni átváltásra (dinamikus valutakonverzióra, DCC) is, ha a POS-terminál vagy ATM felkínál ilyet. Ez azt jelenti, hogy a vásárlást vagy készpénzfelvételt átlátható módon már a külföldi helyszínen forint alapon végezhetjük el (a tranzakcióval egyidejűleg látjuk a számlánkról levonandó fix forintösszeget).

Az Európai Gazdasági Térségben az ATM-en vagy POS terminálon DCC igénybevételével bonyolított kártyás fizetési műveleteknél a pénznemek közötti átváltás teljes díjáról az Európai Központi Bank legfrissebb euró devizaárfolyamához képest számított százalékos árrés formájában - a fizetési művelet kezdeményezése előtt az ATM-en és az értékesítés helyén (például a kasszánál vagy digitális formában a POS terminálon, illetve online vásárlás esetén a képernyőn) - is tájékoztatást kell kapnunk - hívta fel a figyelmet a jegybank.



E szolgáltatás azonban jellemzően többletköltséggel jár, mert a számított árfolyam kedvezőtlenebb a fogyasztónak, illetve az üzemeltetést végző külföldi szolgáltató is díjat számíthat fel. A helyszíni átváltással kalkulált forintösszeget nem kötelező elfogadni: minden esetben dönthetünk úgy (s e választási lehetőséget a szolgáltatóknak az ATM vagy POS kijelzőjén is jól láthatóan meg kell jeleníteniük), hogy a vásárlás vagy készpénzfelvétel ellenértékét az adott ország helyi pénzében fizetjük ki. Ekkor a tranzakció forintra átszámítása és bankszámlára terhelése a - jellemzően kedvezőbb árfolyamú - "hagyományos" kártyatársasági (például VISA, MasterCard) és banki átváltással történik - ismertette az MNB.