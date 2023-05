Távközlés

Elindult a Yettel otthoni tévészolgáltatása

Elindult a Yettel mobiltechnológiára épülő otthoni TV-szolgáltatása a sikeres nyílt tesztidőszak után - jelentette be Nemanja Zilovic kereskedelmi vezérigazgató-helyettes szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.



Elmondta: a mostani, internet alapú szolgáltatás bevezetését 2,5 hónapos tesztidőszak előzte meg. A szolgáltatás a cég ügyfeleinek tévékészülékhez csatlakoztatható TV Box segítségével, mobilon és tableten a Yettel TV alkalmazásban, illetve számítógépről webes felületen érhető el. Folytatják a hálózatfejlesztéseket, rövidesen elérhetők lesznek az okostévékre letölthető applikációk is.



Meghatározott csatornák adása a Yettel TV-ben előre- és visszatekerhető, 7 napig visszanézhető, illetve rögzíthető és akár 30 napig is megnézhető - ismertette.



Szafonov Olga lakossági kereskedelmi igazgató közölte: több mint 4,5 millió alkalommal indítottak el lejátszást, és összesen 2,2 millió órát tévéztek eddig a Yettel TV felhasználói a tesztidőszak alatt, ami 5,9 millió gigabájt adatforgalmat jelent.



A szolgáltató adatai szerint a tartalomfogyasztást a lineáris tévézés dominálta: a tesztidőszakban a felhasználók 88 százaléka élőben nézte a Yettel TV adásait, 12 százaléka pedig felvételről tekintett meg egy-egy tartalmat. A legnézettebb csatornák toplistáján főként a hazai kereskedelmi adók és a mozis csatornák szerepelnek.



A Yettel Magyarország Zrt. 2021-hez képest 8 százalékkal magasabb, 211 milliárd forintos bevétellel zárt tavaly. A távközlési szolgáltató vállalat a 2021-esnél 11 százalékkal kisebb, 42,2 milliárd forintos EBITDA-t (kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményt) ért el tavaly, különadó nélkül viszont 49,5 milliárd forinttal zárt volna.



Korábbi közleményei szerint a Yettel mobilhálózata 2022-ben több mint 370 millió gigabájt adatforgalmat szolgált ki. A vállalat csaknem 3,1 millió előfizetővel rendelkezik.