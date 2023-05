Válsághelyzet

Az Egyesült Államok második legnagyobb banki összeomlása van kilátásban

Az amerikai pénzügyi hatóságok a hétfői tőzsdenyitás előtt próbálnak vevőt találni a First Republic Bankra, miután a pénzintézet megmentésére indított kísérlet kudarca fulladt - közölték hatósági források vasárnap.



A tudósítások szerint az amerikai betétbiztosítási alap keleti parti idő szerint vasárnap délutánig várta a vételi ajánlatokat a jelentős betétállománnyal rendelkező regionális bankra az amerikai pénzügyi szektor szereplői részéről.



A San Francisco-i székhelyű First Republic Bank működési nehézségei márciusban, két másik bank, a Silicon Valley és a Signature összeomlása idején vált nyilvánvalóvá. Akkor a legjelentősebb amerikai bankok 30 milliárd dollár tőkét bocsátottak a First Republic rendelkezésére, hogy felszínen tartsák, de az elmúlt 6 hétben működése nem vált fenntartatóvá. A bank részvényeinek árfolyama a múlt pénteki tőzsdezáráskor 3,51 dollárra zuhant, miközben március elején még 120 dollárt értek, egy évvel ezelőtt pedig 170-et.



A Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) az üggyel kapcsolatban nyilatkozó források szerint el akarta kerülni, hogy az újabb bajba került bank irányítását hivatalosan is átvegye, ahogy ez a Silicon Valley Bank és Signature Bank esetében történt, és ami az amerikai banktörténet legnagyobb és második legnagyobb banki összeomlása volt. A First Republic Bank csődje a bank eszközállománya miatt jelentősebb a Signature Bank összeomlásánál.



Gary Cohn, a Goldman Sachs korábbi elnöke vasárnap a CBS televíziónak adott interjúban azt mondta, hogy az FDIC a bankra azt egyben tartva szeretne vevőt találni.