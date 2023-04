Energia

Kiegyenlíti a feszültségingadozásokat az E.ON innovációja

Új feszültségszabályozókat helyeztek fel az E.ON hálózatára a Dunántúlon és Pest vármegyében, a 17 innovatív hálózati okoseszközt további kettő követi még tavasszal - tájékoztatta a vállalat szerdán az MTI-t.



A közleményben emlékeztetnek arra, hogy lakossági és vállalati részről is megnőtt a naperőművek létesítésének igénye, a következő időszakban a villamos hálózatra kapcsolódó nagyszámú háztartási napelemes rendszer jelentős kihívás elé állítja a villamosenergia-hálózatok üzemeltetőit.



Felidézték, hogy a megújuló energia befogadásának biztosítására az E.ON Hungária csoport 74 milliárd forint értékű hálózatfejlesztési tervet jelentett be, amelynek keretében mintegy 15 ezer különböző nagyságrendű beruházás valósul meg 2026-ig.



Mivel a megújuló energiaforrások hálózatra kapcsolása a megnőtt igények miatt a hagyományos technológiákkal néhány hónap alatt nem megvalósítható, a nagyszabású hálózatfejlesztési program mellett egy komplex hálózati innovációs programot is kidolgozott az energiavállalat.



Az E.ON évek óta működő kutatás-fejlesztési projektje, a Flex.ON olyan innovatív hálózati okos technológiák fejlesztésén dolgozik, amelyek a hagyományos hálózatfejlesztés helyett egy adott szakaszon jelentkező egyedi problémára keresnek gyors és költséghatékony megoldást. Ilyen lehet például egy nyaralóházas terület, ahol a nyári hétvégéken jelentős, egyébként viszonylag alacsony az ügyfelek energiaigénye.



Az új feszültségszabályozó eszközt 2018 óta teszteli az E.ON. Az eszközök felszerelésük helyén azonnal csökkentik és kiegyenlítik a feszültségingadozásokat, ráadásul mobilak, szükség esetén akár 24 órán belül áthelyezhetőek.



A 19 darab vonali feszültségszabályzó telepítését a - korábban Innovációs és Technológiai Minisztérium - mai Energiaügyi Minisztérium által meghirdetett pályázat keretein belül valósítja meg az E.ON 45 százalékos állami és 55 százalékban saját forrásból - közölték.