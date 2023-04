Mezőgazdaság

Generali: tudatosabbak a termelők a tavalyi aszálykárok után

Idén érezhetően nőtt az érdeklődés az aszálykárok elleni biztosítás iránt, miután a tavalyi szárazság súlyosan érintette a termelőket - közölte a Generali Biztosító hétfőn az MTI-vel.



A közleményben felidézték, hogy tavaly kifejezetten súlyos aszály pusztított, a gazdák összesen 1,45 millió hektárra jelentettek be aszálykárt, a mezőgazdasági biztosítással foglalkozó társaságok mintegy 41 milliárd forintot fizettek ki az érintetteknek az aszálykár és a szélsőséges időjárás okozta egyéb károk enyhítésére.



A kukorica szenvedte el a legnagyobb kárt, volt olyan kukoricatermelő, akinek a Generali 100 millió forintot meghaladó összeget térített az elmúlt évben, de rengeteg 50-80 millió forintos kifizetés is történt - jelezte a biztosító.



A közlemény szerint egyre többen választják a díjtámogatott növénybiztosítást, mert ebben az esetben a befizetendő összeg egy részét a jogszabályban meghatározott állami szerv visszatéríti a termelőnek. A díjtámogatott növénybiztosítást választó gazdák a károkat leggyakrabban okozó természeti kockázatok mindegyikére köthetnek biztosítást, így őszi-, téli-, tavaszi fagy, tűz, jég, vihar, aszály, árvíz, illetve felhőszakadás okozta veszteségekre is.



A kötési időszak május 31-ig tart, de ettől az évtől változtatás történt, a kárenyhítő juttatás összegének megállapításánál csak az a mezőgazdasági biztosítás fogadható el, amelyet már az első káresemény bekövetkezése előtt megkötöttek - hívta fel a figyelmet a biztosító.