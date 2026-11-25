Csillagászat
Csillagok óceánja tárult fel a Hubble előtt - bolygók után kutatnak a Tejútrendszer szívében
A Hubble űrteleszkóp lenyűgöző felvételeket készített galaxisunk csillagokban rendkívül gazdag központi régiójáról, előkészítve a Nancy Grace Roman űrtávcső bolygókereső programját.2026.11.25 16:42ma.hu
Kék, fehér, sárga és narancssárga csillagok sokasága ragyog a NASA Hubble űrteleszkópjának legújabb felvételein, amelyek a Tejútrendszer központi vidékének egy részletét mutatják be. A megfigyelések célpontja az úgynevezett galaktikus dudor, a galaxis korongjának középpontját körülvevő, rendkívül sűrű, megközelítőleg gömb alakú csillaghalmaz.
A régió különösen fontos a csillagászok számára, mivel itt koncentrálódik a Tejútrendszer csillagokban található tömegének csaknem egynegyede. Bár más galaxisokban is megfigyelhetők hasonló képződmények, azok távolsága és a csillagok sűrűsége miatt az egyes égitestek elkülönítése rendkívül nehéz.
Saját galaxisunk központi térségének vizsgálata azonban lehetőséget kínál új bolygók felfedezésére, valamint annak megértésére, hogyan keletkeznek, fejlődnek és lépnek kölcsönhatásba a galaxisok évmilliárdok alatt.
A Hubble új megfigyelései a NASA Nancy Grace Roman űrteleszkópjának tudományos programját készítik elő. A kutatók ezért a látható fény vörös tartományában és a közeli infravörös hullámhosszakon vizsgálták a csillagokat, hogy a két műszer adatai később közvetlenül összehasonlíthatók legyenek.
A Hubble nagy felbontású műszereivel a csillagászok az égitestek fényességéről, koráról, összetételéről és mozgásáról is információkat gyűjthetnek.
A Roman egyik legfontosabb feladata a Naprendszeren kívüli bolygók, vagyis az exobolygók keresése lesz, az úgynevezett gravitációs mikrolencsézés segítségével. A jelenség akkor következik be, amikor egy közelebbi égitest gravitációs tere felerősíti és eltorzítja egy távolabbi csillag fényét. A fényességváltozás jellegéből a kutatók arra is következtethetnek, hogy a közelebbi csillag körül keringenek-e bolygók.
A Hubble mostani felvételei viszonyítási alapot teremtenek ezekhez a megfigyelésekhez. Amikor hónapokkal vagy évekkel később a Roman ilyen mikrolencsézési eseményt észlel, a korábban rögzített adatok segítségével a csillagászok pontosabban értelmezhetik a jelenséget.
A Hubble működésének évtizedei alatt számos alkalommal vizsgálta már a Tejútrendszer központi régióját. Egy korábbi exobolygó-kereső program keretében mintegy 180 ezer csillagot figyelt meg.
A mostani kutatás az exobolygók mellett fekete lyukak és neutroncsillagok későbbi azonosítását is segítheti, miközben újabb adatokkal gazdagítja a galaxisunk fejlődéséről rendelkezésre álló ismereteket.
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