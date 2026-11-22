Tudomány
A kutatók szerint ez az áttörő felfedezés bizonyítja, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból...
A torinói lepel és az oviedói kendő közötti lehetséges kapcsolat ismét a tudományos érdeklődés középpontjába került, egyes kutatók szerint ugyanis a két ereklye újabb támpontokat adhat Jézus halálának körülményeiről.2026.11.22 20:54ma.hu
Újabb kutatási eredményekről számolt be a Daily Mail a kereszténység két legismertebb és legtöbbet vitatott ereklyéjével kapcsolatban. A november 22-én megjelent cikk szerint a torinói lepel és az oviedói kendő vizsgálata olyan részleteket tárhat fel, amelyek egyes kutatók szerint alátámaszthatják a bibliai beszámolókat.
A torinói lepel egy több mint négy méter hosszú vászondarab, amelyen egy megkínzott férfi testének elülső és hátsó lenyomatára emlékeztető kép látható. A keresztény hagyomány szerint ebbe a lepelbe burkolták Jézus testét a keresztre feszítés után.
Az észak-spanyolországi Oviedóban őrzött kendő jóval kisebb, és nem látható rajta emberi alak. Vérfoltok találhatók azonban rajta, ezért egyes kutatók úgy vélik, hogy a kendőt a keresztre feszített Jézus arcának vagy fejének letakarására használhatták.
A két textília közötti lehetséges kapcsolatot évtizedek óta vizsgálják. A kutatások egyik fő kérdése, hogy a vérfoltok elhelyezkedése és egyéb fizikai jellemzők alapján elképzelhető-e, hogy a két vászon ugyanazzal a holttesttel érintkezett.
A torinói lepel eredete mindmáig vitatott. Az 1988-ban elvégzett radiokarbonos kormeghatározás alapján a szövet a középkorból, 1260 és 1390 közötti időszakból származhat.
Egy 2022-ben publikált olasz kutatás ugyanakkor röntgensugaras vizsgálati módszerrel arra jutott, hogy a lepel anyagának öregedése bizonyos feltételek mellett egy körülbelül kétezer éves textília korával is összeegyeztethető. Az eltérő eredmények miatt azonban további, független vizsgálatokra lenne szükség.
A két ereklye történeti kapcsolatának igazolása önmagában sem bizonyítaná, hogy valóban Jézushoz tartoztak. Még kevésbé jelentene tudományos bizonyítékot a feltámadásra, amely a keresztény hit egyik központi állítása.
A kutatások ugyanakkor fontos információkat szolgáltathatnak a textíliák koráról, eredetéről és használatuk körülményeiről.
A torinói lepel és az oviedói kendő ezért továbbra is egyszerre jelentenek vallási ereklyéket és tudományos vizsgálatok tárgyát. A legfontosabb kérdés azonban változatlan: valóban az első századból származnak-e, és köthetők-e a történelmi Jézushoz?
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:54 A kutatók szerint ez az áttörő felfedezés bizonyítja, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból...
- 18:50 Marine Le Pen elárulta, miért nem utazik Zelenszkijhez Kijevbe
- 16:20 Semmilyen műtét nem segít - a lábai megmentéséért küzd a magyar rádiós
- 14:13 Megint kilyukadt Magyar Péter gumija - a nyolcadik után betelt a pohár, nagy bejelentést tett
- 12:51 Elítélték a Hadházy Ákost elgázolni próbáló vagyonőrt - a képviselő súlyosabb büntetést akar
- 11:42 Már közel harminc éve tilos emberszabású majmokon kísérletezni Nagy-Britanniában
- 9:39 3 éve lőtték le a Svájcból érkezett farkast - mi történt az M237-es ügy vádlottjaival?
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06