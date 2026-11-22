Tudomány

A kutatók szerint ez az áttörő felfedezés bizonyítja, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból...

A torinói lepel és az oviedói kendő közötti lehetséges kapcsolat ismét a tudományos érdeklődés középpontjába került, egyes kutatók szerint ugyanis a két ereklye újabb támpontokat adhat Jézus halálának körülményeiről. 2026.11.22 20:54 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb kutatási eredményekről számolt be a Daily Mail a kereszténység két legismertebb és legtöbbet vitatott ereklyéjével kapcsolatban. A november 22-én megjelent cikk szerint a torinói lepel és az oviedói kendő vizsgálata olyan részleteket tárhat fel, amelyek egyes kutatók szerint alátámaszthatják a bibliai beszámolókat.



A torinói lepel egy több mint négy méter hosszú vászondarab, amelyen egy megkínzott férfi testének elülső és hátsó lenyomatára emlékeztető kép látható. A keresztény hagyomány szerint ebbe a lepelbe burkolták Jézus testét a keresztre feszítés után.



Az észak-spanyolországi Oviedóban őrzött kendő jóval kisebb, és nem látható rajta emberi alak. Vérfoltok találhatók azonban rajta, ezért egyes kutatók úgy vélik, hogy a kendőt a keresztre feszített Jézus arcának vagy fejének letakarására használhatták.



A két textília közötti lehetséges kapcsolatot évtizedek óta vizsgálják. A kutatások egyik fő kérdése, hogy a vérfoltok elhelyezkedése és egyéb fizikai jellemzők alapján elképzelhető-e, hogy a két vászon ugyanazzal a holttesttel érintkezett.



A torinói lepel eredete mindmáig vitatott. Az 1988-ban elvégzett radiokarbonos kormeghatározás alapján a szövet a középkorból, 1260 és 1390 közötti időszakból származhat.



Egy 2022-ben publikált olasz kutatás ugyanakkor röntgensugaras vizsgálati módszerrel arra jutott, hogy a lepel anyagának öregedése bizonyos feltételek mellett egy körülbelül kétezer éves textília korával is összeegyeztethető. Az eltérő eredmények miatt azonban további, független vizsgálatokra lenne szükség.



A két ereklye történeti kapcsolatának igazolása önmagában sem bizonyítaná, hogy valóban Jézushoz tartoztak. Még kevésbé jelentene tudományos bizonyítékot a feltámadásra, amely a keresztény hit egyik központi állítása.



A kutatások ugyanakkor fontos információkat szolgáltathatnak a textíliák koráról, eredetéről és használatuk körülményeiről.



A torinói lepel és az oviedói kendő ezért továbbra is egyszerre jelentenek vallási ereklyéket és tudományos vizsgálatok tárgyát. A legfontosabb kérdés azonban változatlan: valóban az első századból származnak-e, és köthetők-e a történelmi Jézushoz?