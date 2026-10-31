Tudomány
Elmagyarázta a negyedik dimenziót, majd nyoma veszett - de mi történt valójában?
Egy középiskolás fiú milliókat ejtett ámulatba a negyedik dimenzióról készített videójával, majd évekre eltűnt az internetről, különös találgatásokat indítva el a sorsáról.2026.10.31 12:38ma.hu
2010 januárjában egy középiskolás fiú olyan videót töltött fel a YouTube-ra, amely később több tízmilliós nézettséget ért el. A Danny néven is emlegetett, xkcdHatGuy felhasználónév alatt szereplő fiatal mindössze kilenc percben próbálta közérthetően elmagyarázni a negyedik térdimenzió fogalmát.
A felvételen hétköznapi tárgyak és egyszerű hasonlatok segítségével mutatta be, hogyan lehet elképzelni a három ismert térbeli irányon túli, negyedik dimenziót. Magyarázata azért keltett feltűnést, mert bonyolult matematikai képletek nélkül tette szemléletessé az elvont fogalmat.
A videó hatalmas népszerűséget szerzett, a fiatal előadó pedig hamar internetes jelenséggé vált. A nézőket nemcsak a magyarázata, hanem szokatlanul magabiztos előadásmódja is lenyűgözte.
A történet azonban később különös fordulatot vett. A fiú 2013-ban még több videót készített, majd hosszú időre felhagyott a rendszeres tartalomgyártással.
Eltűnése találgatások sorát indította el. Egyes internetezők azt feltételezték, hogy valamilyen titkos felfedezést tett, mások egészen odáig mentek, hogy szerintük valóban kapcsolatba kerülhetett a negyedik dimenzióval.
Az összeesküvés-elméleteknek azonban semmilyen bizonyítékuk nem volt.
A történet kevésbé misztikus, de annál emberibb fordulatot vett, amikor a videós 2019-ben új YouTube-csatornán ismét jelentkezett. Visszatérésével egyértelművé vált, hogy nem tűnt el nyomtalanul, csupán hosszabb időre visszavonult az internetes nyilvánosságtól.
A negyedik dimenzióról szóló eredeti videó mindenesetre tovább él az interneten, és időről időre újra felkapják. A történethez kapcsolódó rejtélyes eltűnés legendája pedig még ma is terjed, gyakran anélkül, hogy megemlítenék a fiatal későbbi visszatérését.
A valóság tehát nem egy megmagyarázhatatlan eltűnésről, hanem egy rendkívül népszerű internetes szereplő hosszú hallgatásáról szól, amelyből az online közösség idővel saját mítoszt teremtett.
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