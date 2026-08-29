Elképesztő lelet

Gyerekek szívét áldozták fel az isteneknek - hátborzongató tömegsírt tártak fel Peruban

Több mint száz gyermek és kétszáz fiatal láma maradványai kerültek elő egy ősi áldozati helyszínről, ahol a kutatók szerint egy pusztító természeti katasztrófát próbálhattak megállítani a példátlan rituáléval. 2026.08.29 16:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megrázó régészeti felfedezést tettek Peru északi részén, Trujillo közelében, a Huanchaquito–Las Llamas lelőhelyen. Gabriel Prieto és John Verano régészek vezetésével legalább 137–140, öt és tizennégy év közötti gyermek, valamint több mint 200 fiatal láma maradványait tárták fel.



A leletek alapján a kutatók arra jutottak, hogy az áldozatok egyetlen nagyszabású rituálé során veszíthették életüket. A felfedezést az emberiség történetéből eddig ismert legnagyobb tömeges gyermekáldozatok egyikeként, illetve a kutatók szerint legnagyobb ismert ilyen eseményeként tartják számon.



A csontvázakon különösen hátborzongató nyomokat találtak. Több gyermek szegycsontján szabályos, vízszintes vágások láthatók, bordáik pedig elmozdultak. A régészek ebből arra következtettek, hogy felnyithatták a gyermekek mellkasát, valószínűleg azért, hogy rituálisan eltávolítsák a szívüket.



A tömeges áldozatot nagyjából 1450 körül a Chimú Birodalom idején hajthatták végre. A Chimú a mai Peru északi partvidékének egyik legerősebb prekolumbián civilizációja volt, mielőtt területe az Inka Birodalom fennhatósága alá került.



De mi késztethetett egy egész közösséget ilyen szélsőséges tettre?



A lelőhelyen talált vastag, megszáradt sárréteg arra utal, hogy a térséget a szertartást megelőzően rendkívüli esőzések és súlyos áradások sújthatták. Ezek hátterében egy erőteljes El Niño-jelenség állhatott.



A kutatók egyik értelmezése szerint a Chimúk kétségbeesett kísérletet tehettek arra, hogy kiengeszteljék az isteneket és véget vessenek az életüket, mezőgazdaságukat és gazdaságukat fenyegető időjárási katasztrófának. Ennek érdekében pedig azt ajánlhatták fel, ami számukra a legértékesebb volt: gyermekeiket és nélkülözhetetlen teherhordó állataikat.



A csaknem hatszáz éves sírok így nemcsak egy rendkívül kegyetlen rítus emlékét őrzik. Arról is tanúskodnak, milyen végletes válaszokat adhatott egy ősi társadalom egy olyan természeti katasztrófára, amelynek okait még nem érthette.