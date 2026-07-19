Természetkárosítás
Oligocén kori csigák és kagylók kerültek elő a Duna partján, de a lelőhelyet már illegális ásatások barmolták szét
30 millió éves tengeri világ rejtőzik a Duna partján - különleges ősmaradványokra bukkantak Esztergomnál.2026.07.19 18:37ma.hu
Különleges ősmaradványokra hívta fel a figyelmet Krizsán Sándor, aki szerint Esztergom közelében, a Duna partján és a folyó medrében mintegy 30 millió éves, oligocén kori csigák és kagylók maradványai találhatók.
A beszámoló szerint a Szent György-ároktól lefelé a Duna olyan földtani rétegeket mosott ki, amelyek gazdag tengeri ősmaradványokat rejtenek. Az egykori tenger élőlényeinek fosszíliái az agyagos üledékben őrződtek meg, és ma is viszonylag könnyen megtalálhatók.
Krizsán Sándor ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a lelőhelyet a közelmúltban ismeretlenek jelentősen megbolygatták. Elmondása szerint a hétvégén több helyen nagy gödröket ástak, amelyek nyomai még mindig jól láthatók, ráadásul az ásók a feltárt területet sem állították helyre.
A szakember szerint a lelőhelyeken ezért sokáig nem szokta nyilvánosságra hozni a pontos helyszínt, mert a tapasztalatok szerint az ismertté váló fosszília-lelőhelyek gyakran károsodnak a felelőtlen gyűjtések miatt.
Ennek ellenére úgy véli, hogy a terület természeti értékei mindenki számára fontosak, ezért inkább azt szeretné, ha minél többen megismernék, mintsem néhány ember kisajátítsa a lelőhelyet.
A Duna által feltárt oligocén rétegek különösen értékesek a földtudomány számára, hiszen olyan időszakot idéznek fel, amikor a mai Magyarország területének jelentős részét még sekély tenger borította. Az itt előkerülő csigák és kagylók maradványai ennek az ősi élővilágnak a tanúi.
A szakemberek arra kérik a fosszíliák iránt érdeklődőket, hogy a lelőhelyeket körültekintően, a természetvédelmi és örökségvédelmi szabályok betartásával keressék fel, és ne okozzanak maradandó károkat a különleges földtani képződményekben.
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