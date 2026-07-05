Véradás

Áttörés a laborban: egy felfedezés teljesen átírhatja a vérátömlesztés szabályait

Jelentős tudományos áttörést értek el a kutatók a vérátömlesztés területén: olyan eljárást fejlesztettek ki, amelynek segítségével az A, B és AB vércsoportú vörösvérsejtekből laboratóriumi körülmények között univerzális, 0-s vér készíthető.



A módszer alapja a bélrendszer mikrobiomjának vizsgálata volt. A kutatók metagenomikai elemzéssel olyan baktériumok által termelt enzimeket azonosítottak, amelyek képesek eltávolítani a vörösvérsejtek felszínéről az A- és B-vércsoportot meghatározó cukormolekulákat, vagyis az antigéneket.



Normál esetben ezek az antigének határozzák meg, hogy egy adott vér biztonságosan beadható-e egy másik embernek. Ha nem megfelelő vércsoportú vér kerül a szervezetbe, az immunrendszer idegenként ismeri fel a vörösvérsejteket, ami akár életveszélyes immunreakciót is kiválthat.



A kutatók szerint az új enzimkombináció hatékonyan eltávolítja ezeket a felszíni antigéneket, így a kezelt vörösvérsejtek elméletileg univerzális 0-s vérként használhatók fel. Ha a technológia beválik, a jövőben a vérbankok akár különböző vércsoportú véradományokat is átalakíthatnak olyan készítményekké, amelyek szinte bárkinek beadhatók.



A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a laboratóriumi eredmények önmagukban még nem elegendők a klinikai alkalmazáshoz. Mivel a nem megfelelő vérátömlesztés súlyos, akár halálos szövődményeket okozhat, hosszú és alapos biztonsági vizsgálatokra, valamint klinikai tesztekre van szükség annak igazolására, hogy az enzimkezelt vér valóban nem vált ki káros immunválaszt az emberi szervezetben.



Jelenleg a lakosság viszonylag kis része rendelkezik a rendkívül értékes 0 Rh-negatív vércsoporttal, amely sürgősségi helyzetekben szinte bárkinek beadható. A becslések szerint ez a vércsoport körülbelül minden tizenötödik embernél fordul elő, ezért világszerte gyakran hiánycikk a kórházakban.



Ha a klinikai vizsgálatok is sikerrel zárulnak, az új technológia jelentősen csökkentheti a vérhiányt, megkönnyítheti a sürgősségi ellátást, és alapjaiban változtathatja meg a vérátömlesztés gyakorlatát világszerte.