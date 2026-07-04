Világvége

Hosszú időre elnémul a tudomány óriása - minden megváltozik, amikor újraindul a CERN

Leállították a világ legnagyobb és legerősebb részecskegyorsítóját, a genfi székhelyű CERN Nagy Hadronütköztető berendezését. A június 29-én megkezdődött, négy évig tartó leállás nem a kutatások végét jelenti, hanem a valaha végrehajtott legnagyobb korszerűsítési program kezdetét. A munkálatok befejezését követően a részecskegyorsító 2030-ban már jelentősen nagyobb teljesítménnyel térhet vissza.



Az úgynevezett Long Shutdown 3 során a szakemberek több mint 1,2 kilométernyi gyorsítóberendezést és mágnest cserélnek ki, emellett rendkívül érzékeny új detektorokat építenek be. Az átalakítás célja, hogy a jövőben egyszerre akár 200 protonütközést is képesek legyenek részletesen elemezni, miközben a rendszer a jelenlegi LHC-nál tízszer nagyobb mennyiségű tudományos adatot állít majd elő.



A korszerűsített berendezés a High-Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC) nevet kapja. A megnövelt teljesítménynek köszönhetően a kutatók minden eddiginél pontosabban vizsgálhatják majd az anyag legkisebb építőköveit, és olyan rendkívül ritka folyamatokat is megfigyelhetnek, amelyekre korábban nem volt lehetőség.



A fejlesztés egyik legfontosabb célja a Higgs-bozon részletesebb tanulmányozása. Ezt a részecskét 2012-ben éppen a Nagy Hadronütköztető segítségével fedezték fel, és kulcsszerepet játszik annak megértésében, miként szereznek tömeget az elemi részecskék. Az új gyorsító élettartama során várhatóan mintegy 380 millió Higgs-bozont állítanak majd elő, szemben a 2008 óta létrehozott körülbelül 55 millióval. Ez lehetőséget teremthet olyan ritka jelenségek megfigyelésére is, mint két Higgs-bozon kölcsönhatása.



A kutatók reményei szerint a jelentősen megnövekedett adatmennyiség új utakat nyithat a részecskefizikában, és közelebb vihet olyan máig megválaszolatlan kérdésekhez, mint a sötét anyag természete, az antianyag viselkedése vagy az univerzum legkorábbi időszakának megértése.



A CERN ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy a részecskeütközések semmilyen veszélyt nem jelentenek a Földre. A laboratóriumban létrehozott nagy energiájú ütközésekhez hasonló folyamatok természetes módon is folyamatosan lezajlanak a Föld légkörében, amikor kozmikus sugarak csapódnak a bolygóba, így az új kísérletek nem jelentenek rendkívüli kockázatot.