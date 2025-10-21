Űrkutatás

A tudósok értetlenül állnak az 3I/ATLAS előtt, aki rejtélyes manővert hajt végre a Nap felé

A csillagászok döbbenten figyelik a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektumot, amely a Naprendszerbe érkezve minden eddigi megfigyelést meghazudtol. A kométának vélt égitest a Nap felé bocsát ki anyagsugarat – éppen ellentétes irányban, mint ahogyan a fizikának működnie kellene. A kutatók most azt próbálják megérteni, vajon természetes jelenségről, vagy valami egészen rendkívüliről van szó.



A 3I/ATLAS, a harmadik ismert csillagközi látogató, az utóbbi hónapokban számos tudományos vitát váltott ki. Augusztusban a Kanári-szigeteken működő Two-Meter Twin Telescope felvételei egy halvány, mintegy hat kilométer hosszú anyagsugarat mutattak, amely az objektum magjából a Nap irányába nyúlik. Ez a viselkedés szembemegy mindazzal, amit a csillagászok eddig a kométákról tudtak: a napszél és a sugárzás általában eltaszítja a por- és gázrészecskéket, így a csóvák mindig a Naptól elfelé mutatnak.



A jelenség a Harvard Egyetem csillagásza, Avi Loeb szerint komoly anomália. A professzor pénteken úgy nyilatkozott, hogy a Nap felé irányuló „anticsóva” létezése alapvető kérdéseket vet fel. „Mi a természete ennek a különös anyagsugárnak? És miért hagyják figyelmen kívül a szakértők ezt az eltérést, miközben továbbra is hagyományos üstökösként kezelik a 3I/ATLAS-t?” – tette fel a kérdést.



A furcsaságot már a Hubble-űrteleszkóp is észlelte: július végén a teleszkóp felvételein egy Nap irányába mutató, hosszúkás fényesedés látszott. Loeb szerint ez a struktúra tízszer hosszabb volt, mint amilyen széles, s ezzel a klasszikus üstökösök csóvájától eltérő geometriát mutatott. A tudós humorosan úgy fogalmazott, „olyan ez, mintha lefényképeznénk egy házimacskát, majd a képen egy farok nőne a homlokából” – érzékeltetve, mennyire szokatlan a megfigyelés.

A kutató szerint az egyik lehetséges magyarázat, hogy az objektum nagyobb, nehezebb porszemcséket vagy kődarabokat lövell ki, amelyekre kevésbé hat a napfény sugárnyomása. Egy másik elképzelés szerint a 3I/ATLAS egy eddig ismeretlen, szokatlan anyagkibocsátási mechanizmus révén viselkedik így. Loeb azonban nem zárja ki a meghökkentőbb lehetőséget sem: hogy az objektum nem teljesen természetes eredetű.



A professzor már a felfedezés júliusi bejelentésekor azt mondta, harminc–negyven százalék az esélye annak, hogy a 3I/ATLAS nem pusztán egy üstökös, hanem akár mesterséges eredetű is lehet – egyfajta „trójai faló”, amely technológiai szerkezetként álcázza magát égitestnek. Bár ez a felvetés a tudományos közösségben vitákat váltott ki, a közelgő napközelség választ adhat a kérdésekre.



Az objektum október 29-én halad el legközelebb a Naphoz, és a csillagászok szerint ekkor dől el, mi is valójában. Ha valóban üstökös, a hőhatás miatt darabjaira kell, hogy hulljon. A Nap sugárzása felmelegíti a jégben gazdag magot, és a szén-dioxid, szén-monoxid vagy víz gyorsan elpárolog, magával sodorva a port és kisebb szikladarabokat. Ha az anyag keveréke nem bírja a hirtelen hőterhelést, a test szétrobban.



Az Európai Űrügynökség Jupiter körül keringő szondája, a JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) különleges helyzetből figyelheti majd a látványt: amikor a 3I/ATLAS 125 millió mérföldre közelíti meg a bolygót, a szonda megfigyelheti, hogy az objektum valóban szétesik-e, vagy – ahogy Loeb sejteti – „mini-szondákat” bocsát ki magából, mint egy technológiai anyahajó.



A Földről is számos obszervatórium készül a megfigyelésekre. A novemberi és decemberi hónapokban a távcsövek képesek lesznek nyomon követni, hogy az égitest valóban darabokra hullott-e, mint egy természetes üstökös, vagy valami egészen más történik vele.



A NASA mindeközben továbbra is a természetes eredet mellett érvel. Az amerikai űrügynökség október elején képeket tett közzé, amelyek szerint a 3I/ATLAS henger alakú és zöldesen izzó fényben látszik, ahogy elhalad a Mars közelében. Az interneten lelkes amatőr csillagászok is megosztották a felvételeket, színesített változataikon a különös csillagközi vándor élesen kirajzolódik a csillagmező hátterében.



A következő hetek tehát döntő fontosságúak lehetnek: a tudomány most először vizsgálhatja részletesen, hogyan viselkedik egy csillagközi objektum, amikor eléri a Nap közelét. Ha a 3I/ATLAS szétporlad, az igazolhatja, hogy valóban üstökösről van szó. Ha viszont más történik – például a test megmarad, vagy újabb, szabályos mozgásokat végez –, az alapjaiban írhatja át ismereteinket az univerzum látogatóiról.



Addig is, a világ távcsövei a Nap irányába szegeződnek, hiszen a 3I/ATLAS titka talán választ ad arra, hogy a kozmoszban minden csillagközi látogató kő és jég – vagy némelyikük valami több annál.