Bibliai városok nyomában
Régészek rábukkanhattak Sodomára és Gomorrára a Holt-tenger déli részén
Egy nemzetközi régészcsoport feltárásai Jordánia délkeleti Holt-tenger menti területein új lendületet adtak a több ezer éves vitának: vajon léteztek-e valójában a Biblia által említett "bűn városai", Sodom és Gomorra? Az új bizonyítékok azt sugallják, hogy a legendás települések történelmi alapokon is nyugodhatnak.2025.10.21 16:30ma.hu
A Holt-tenger délkeleti partvidékén, a mai Jordánia területén zajló ásatások során olyan bronzkori romokat tártak fel, amelyek meglepő hasonlóságot mutatnak a Biblia által leírt Sodomával és Gomorrával. A Bab edh-Dhra néven ismert lelőhelyet a kutatók Sodomával, míg a közeli Numerát Gomorrával azonosítják. Mindkét helyen azonosították a korai bronzkorra jellemző településnyomokat, a tűzvész által elpusztított épületeket és a városok teljes, végleges elhagyásának jeleit.
A feltárások során a kutatók olyan további helyszíneket is vizsgáltak, mint Fifa és Khanazir, amelyeket a Biblia Admah és Zeboim városaival hoz összefüggésbe. Ezeken a területeken is megfigyelhetők voltak hasonló pusztulási rétegek, ám a szakemberek szerint további feltárások szükségesek a pontos azonosításhoz. A bibliai Zoart – az egyetlen várost, amely Lot próféta kérésére elkerülte az isteni ítéletet – a mai Száfi közelében sikerült azonosítani, ahol a régészek folyamatos, több ezer éves települési folytonosságot mutattak ki.
Dr. Titus Kennedy, terepi régész és a Digging for Truth című műsor szakértője szerint a Zoarban feltárt leletek segítenek történeti kontextusba helyezni a Biblia beszámolóit. „Öt városról beszélünk, amelyek mind ugyanabban a földrajzi térségben, egymással észak–déli irányban sorakoznak, és hasonló sorsra jutottak” – mondta Kennedy. „Ez a mintázat nagyon meggyőzően illeszkedik a bibliai leíráshoz.”
A Bab edh-Dhra területén feltárt temetők különösen figyelemre méltóak. A régészek itt olyan halotti kamrákat találtak, amelyek belülről és felülről egyaránt kiégtek. Kennedy elmondása szerint a tűz a sírok tetején kezdődött, majd a tetőszerkezeten átégetve terjedt tovább a belső helyiségekbe – ez pedig arra utal, hogy a pusztítás a magasból érkezett, nem pedig emberi kéz gyújtotta. A Biblia Sodomát és Gomorrát „tűz és kénkő” általi isteni ítélettel sújtott városokként írja le, és a feltárt égési mintázat valóban emlékeztet erre a narratívára.
Numera, a Gomorrával azonosított lelőhely hasonló pusztulási nyomokat mutat. Az ásatások során emberi csontvázakat tártak fel, amelyek egy összeomlott torony alatt feküdtek – a régészek szerint ez hirtelen katasztrófára utal, amely nem adott időt a lakosoknak a menekülésre. Kennedy megjegyezte, hogy „ritka, hogy ép emberi maradványokat találjunk ilyen módon, mivel a korszakban a halottakat gondosan lezárt sírokba temették. Ez arra enged következtetni, hogy a pusztítás váratlan és heves volt.”
A városok földrajzi elhelyezkedése is megerősíti a bibliai összefüggéseket. Mind az öt feltételezett település – Bab edh-Dhra, Numera, Fifa, Khanazir és Zoar – a Holt-tengertől délre húzódó hegygerinceken fekszik, ősi vízfolyások, úgynevezett vádik mentén. Ez a topográfia pontosan megfelel a „sík városainak” nevezett térség bibliai leírásának.
Zoar különösen kiemelkedik a sorból, mivel a leletek tanúsága szerint ez az egyetlen város, amely a bronzkor után is folyamatosan lakott maradt. A feltárások során római erőd, nabateus kori településnyomok, bizánci templomok és feliratos sírkövek kerültek elő. A helyszínen egy barlangot is azonosítottak, amelyet a hagyomány Lot barlangjaként ismer: a leletek között korai bronzkori edények és egy bizánci templom romjai szerepelnek, amelyek Lot nevét viselő feliratokat tartalmaznak.
A Zoarhoz köthető régészeti és történeti források is figyelemre méltóak. Az 1. századi történetíró, Josephus Flavius és a 6. századi mozaiktérkép, a híres Madaba-térkép egyaránt megemlíti Zoart, mint a Holt-tenger déli végét jelölő várost. Egy 369-ben élt püspök, Opsis sírköve, valamint zarándokok – köztük a 4. századi Egeria – beszámolói tovább erősítik, hogy Zoar soha nem merült feledésbe, így ma is biztos pontként szolgál a bibliai városok földrajzi azonosításában.
Kennedy szerint mindezek a bizonyítékok együtt arra utalnak, hogy a Biblia által említett öt város – Sodom, Gomorra, Admah, Zeboim és Zoar – valós, történetileg is létezett települések lehettek. A feltárt tűzvészek, a hirtelen pusztulás és az elhagyott városok mind illeszkednek a Teremtés könyvében olvasható elbeszéléshez. Bár a tudomány továbbra is óvatos az azonosítások megerősítésében, a régészeti leletek egyre közelebb visznek ahhoz, hogy a bibliai „síkság városai” ne csupán vallási szimbólumként, hanem a Közel-Kelet történelmi valóságának részeként is értelmezhetők legyenek.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:30 Régészek rábukkanhattak Sodomára és Gomorrára a Holt-tenger déli részén
- 12:10 Mol: Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított
- 8:39 A tudósok értetlenül állnak az 3I/ATLAS előtt, aki rejtélyes manővert hajt végre a Nap felé
- 7:21 Tűz ütött ki a MOL-finomítóban
- 16:48 Lufthansa járatritkításokra kényszerül a duplázódó légiközlekedési költségek miatt
- 14:45 Rejtélyes gyengülés a Föld mágneses mezejében
- 12:04 A sajttárolás rejtett szabályai - így rontod el nap mint nap
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06