Bibliai városok nyomában

Régészek rábukkanhattak Sodomára és Gomorrára a Holt-tenger déli részén

Egy nemzetközi régészcsoport feltárásai Jordánia délkeleti Holt-tenger menti területein új lendületet adtak a több ezer éves vitának: vajon léteztek-e valójában a Biblia által említett "bűn városai", Sodom és Gomorra? Az új bizonyítékok azt sugallják, hogy a legendás települések történelmi alapokon is nyugodhatnak.

A Holt-tenger délkeleti partvidékén, a mai Jordánia területén zajló ásatások során olyan bronzkori romokat tártak fel, amelyek meglepő hasonlóságot mutatnak a Biblia által leírt Sodomával és Gomorrával. A Bab edh-Dhra néven ismert lelőhelyet a kutatók Sodomával, míg a közeli Numerát Gomorrával azonosítják. Mindkét helyen azonosították a korai bronzkorra jellemző településnyomokat, a tűzvész által elpusztított épületeket és a városok teljes, végleges elhagyásának jeleit.



A feltárások során a kutatók olyan további helyszíneket is vizsgáltak, mint Fifa és Khanazir, amelyeket a Biblia Admah és Zeboim városaival hoz összefüggésbe. Ezeken a területeken is megfigyelhetők voltak hasonló pusztulási rétegek, ám a szakemberek szerint további feltárások szükségesek a pontos azonosításhoz. A bibliai Zoart – az egyetlen várost, amely Lot próféta kérésére elkerülte az isteni ítéletet – a mai Száfi közelében sikerült azonosítani, ahol a régészek folyamatos, több ezer éves települési folytonosságot mutattak ki.



Dr. Titus Kennedy, terepi régész és a Digging for Truth című műsor szakértője szerint a Zoarban feltárt leletek segítenek történeti kontextusba helyezni a Biblia beszámolóit. „Öt városról beszélünk, amelyek mind ugyanabban a földrajzi térségben, egymással észak–déli irányban sorakoznak, és hasonló sorsra jutottak” – mondta Kennedy. „Ez a mintázat nagyon meggyőzően illeszkedik a bibliai leíráshoz.”



A Bab edh-Dhra területén feltárt temetők különösen figyelemre méltóak. A régészek itt olyan halotti kamrákat találtak, amelyek belülről és felülről egyaránt kiégtek. Kennedy elmondása szerint a tűz a sírok tetején kezdődött, majd a tetőszerkezeten átégetve terjedt tovább a belső helyiségekbe – ez pedig arra utal, hogy a pusztítás a magasból érkezett, nem pedig emberi kéz gyújtotta. A Biblia Sodomát és Gomorrát „tűz és kénkő” általi isteni ítélettel sújtott városokként írja le, és a feltárt égési mintázat valóban emlékeztet erre a narratívára.

Numera, a Gomorrával azonosított lelőhely hasonló pusztulási nyomokat mutat. Az ásatások során emberi csontvázakat tártak fel, amelyek egy összeomlott torony alatt feküdtek – a régészek szerint ez hirtelen katasztrófára utal, amely nem adott időt a lakosoknak a menekülésre. Kennedy megjegyezte, hogy „ritka, hogy ép emberi maradványokat találjunk ilyen módon, mivel a korszakban a halottakat gondosan lezárt sírokba temették. Ez arra enged következtetni, hogy a pusztítás váratlan és heves volt.”



A városok földrajzi elhelyezkedése is megerősíti a bibliai összefüggéseket. Mind az öt feltételezett település – Bab edh-Dhra, Numera, Fifa, Khanazir és Zoar – a Holt-tengertől délre húzódó hegygerinceken fekszik, ősi vízfolyások, úgynevezett vádik mentén. Ez a topográfia pontosan megfelel a „sík városainak” nevezett térség bibliai leírásának.



Zoar különösen kiemelkedik a sorból, mivel a leletek tanúsága szerint ez az egyetlen város, amely a bronzkor után is folyamatosan lakott maradt. A feltárások során római erőd, nabateus kori településnyomok, bizánci templomok és feliratos sírkövek kerültek elő. A helyszínen egy barlangot is azonosítottak, amelyet a hagyomány Lot barlangjaként ismer: a leletek között korai bronzkori edények és egy bizánci templom romjai szerepelnek, amelyek Lot nevét viselő feliratokat tartalmaznak.



A Zoarhoz köthető régészeti és történeti források is figyelemre méltóak. Az 1. századi történetíró, Josephus Flavius és a 6. századi mozaiktérkép, a híres Madaba-térkép egyaránt megemlíti Zoart, mint a Holt-tenger déli végét jelölő várost. Egy 369-ben élt püspök, Opsis sírköve, valamint zarándokok – köztük a 4. századi Egeria – beszámolói tovább erősítik, hogy Zoar soha nem merült feledésbe, így ma is biztos pontként szolgál a bibliai városok földrajzi azonosításában.



Kennedy szerint mindezek a bizonyítékok együtt arra utalnak, hogy a Biblia által említett öt város – Sodom, Gomorra, Admah, Zeboim és Zoar – valós, történetileg is létezett települések lehettek. A feltárt tűzvészek, a hirtelen pusztulás és az elhagyott városok mind illeszkednek a Teremtés könyvében olvasható elbeszéléshez. Bár a tudomány továbbra is óvatos az azonosítások megerősítésében, a régészeti leletek egyre közelebb visznek ahhoz, hogy a bibliai „síkság városai” ne csupán vallási szimbólumként, hanem a Közel-Kelet történelmi valóságának részeként is értelmezhetők legyenek.