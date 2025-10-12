Sétáltak a Húsvét-sziget gigantikus szobrai

Megfejtették a moaik rejtélyét

A fizikai törvényszerűségek és az emberi lelemény találkozásában ez a felfedezés egyszerre ad választ a múlt kérdéseire, és újraértelmezi azt, mit is jelent az emberi találékonyság - akár egy távoli sziget kőbe vésett örökségében is. 2025.10.12 06:40 ma.hu

Több évtizedes tudományos vitát zárhat le egy új kutatás, amely megmagyarázza, miként mozgatták a Húsvét-sziget lakói az óriási kőszobrokat. A fizika, a 3D-modellezés és a terepkísérletek ötvözésével a kutatók bebizonyították: a moai szobrok valóban „sétálni” tudtak – saját, zseniálisan megtervezett formájuknak köszönhetően.



A Húsvét-sziget hatalmas moai szobrai évszázadok óta lenyűgözik a kutatókat és a laikusokat egyaránt. Ezek a több tonnás kőalakok, amelyek az óceán felé fordulva őrzik a Rapa Nui civilizáció emlékét, hosszú ideig megfejthetetlen rejtélyt jelentettek: miként tudták az ősi szigetlakók a hatalmas tömböket a kőfejtőktől kilométerekre fekvő helyükre juttatni? Egy friss kutatás most választ adhat erre a kérdésre – ráadásul olyat, amely új megvilágításba helyezi a sziget lakóinak mérnöki tudását.



A Binghamton Egyetem antropológusa, Carl Lipo és a University of Arizona kutatója, Terry Hunt vezetésével dolgozó tudóscsoport megállapította, hogy a moai szobrok nem fekvő helyzetben, csúsztatva vagy görgetve kerültek a helyükre, hanem álló helyzetben, „sétálva” mozogtak. A kutatók kísérletei során bebizonyították, hogy a szobrok egyedi kialakítása – a széles, D-alakú talp és az előredőlő test – lehetővé tette, hogy a moait oldalirányú billegtetéssel, kötelek segítségével, mintegy ringatva mozgassák előre.



A hipotézis igazolására a kutatók 3D-modelleket készítettek, majd egy 4,35 tonnás moai-replikát is megépítettek. A terepen végzett kísérlet során mindössze tizennyolc emberre volt szükség ahhoz, hogy a hatalmas szobrot negyven perc alatt száz méterrel előrébb juttassák – kizárólag az oldalirányú „sétáltatás” technikájával. Lipo szerint az eredmény nemcsak fizikailag hihető, hanem az ismert régészeti leletekkel is összhangban van. „A fizika működik, és a kísérletek is ezt igazolják. Minél nagyobb a szobor, annál inkább ez tűnik az egyetlen lehetséges módszernek” – fogalmazott a kutató.



A moai „járásának” elméletét a sziget úthálózata is alátámasztja. A régészek szerint a 4–5 méter széles, enyhén homorú keresztmetszetű utak ideálisak voltak a billegő mozgás stabilizálásához. Úgy tűnik, a szigetlakók az utak építését is a szobrok szállításával összhangban végezték: minden egyes moai útja egyben új útvonalak kialakítását is jelentette.

A kutatás egyben komoly üzenetet is hordoz a Rapa Nui nép örökségével kapcsolatban. A Húsvét-sziget köré számtalan, sokszor fantasztikus elmélet épült az elmúlt évszázadok során – a földönkívüliek beavatkozásától kezdve a máig vitatott erdőirtási katasztrófáig. Lipo szerint azonban ez a mostani kutatás bizonyítja, hogy tudományos módszerekkel, kísérletekkel és modellezéssel is elérhetők meggyőző, a tényekkel összhangban álló eredmények. „A Rapa Nui nép hihetetlenül okos volt. A rendelkezésükre álló korlátozott eszközökkel is olyan mérnöki megoldást találtak, amely tiszteletet parancsol” – mondta a kutató.



A moai szobrok „sétáltatása” így nemcsak egy régészeti rejtély megoldása, hanem egy ősi kultúra zsenialitásának újabb bizonyítéka is.