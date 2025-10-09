Történelem
Tizenkét, a második világháborúban elesett magyar katona maradványait tárták fel Tornyópusztán
Számos jel arra utalt, hogy a megtalált katonák mellett több hősi halottat temettek el a helyszínen.2025.10.09 16:47MTI
Tizenkét, a második világháborúban hősi halált halt magyar katona földi maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Tornyópusztán a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság munkatársai.
Az igazgatósághoz beérkezett információ szerint Tornyópusztán az egykori, elerdősödött temetőben második világháborúban hősi halált halt magyar katonák lehetnek eltemetve, amelyre egy pléhtáblára festett "katona sírok" jelzés utalt az elvadult területen. A helyszínbejárás és a környékre vonatkozó veszteségi adatok vizsgálata után idén történt meg a feltárás, amelyet a tatabányai MH 12. Területvédelmi Zászlóalj tartalékos állománya segített.
A hadisírgondozók és a tartalékosok eltávolították a sűrű aljnövényzetet, majd megnyitottak egy kutatóárkot a feltételezett sorsír behatárolása érdekében. A szakemberek a négynapos feltárás során egyéni, dupla és tömegsírokat is felfedeztek, amelyekből összesen 12 magyar katonát exhumáltak.
Számos jel arra utalt, hogy a megtalált katonák mellett több hősi halottat temettek el a helyszínen, azonban őket a világháború utáni években exhumálhatták.
A csontmaradványok mellett több tárgy is előkerült, amelyek lehetővé tették két katona azonnali azonosítását.
Hozzátették: a temetőt az 54/II. zászlóalj használta hősi halottai eltemetésére, akik a helyszíntől néhány kilométerre délre eső Mesterberekpusztán, illetve Kis- és Nagynémetegyház térségében estek el vagy haltak meg.
Az exhumált maradványokat Budapestre szállították. A helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal a szakemberek egyelőre tíz katona személyi azonosságát igazolták. A területen eltemetett katonákról több dokumentum áll rendelkezésre a HM HIM Központi Irattárában, így feltehetően pontosítható még az információ mind a tizenkettő, hősi halált halt személyről.
Tudatták azt is, az elesett magyar katonák újratemetése a budapesti Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában, a második világháborúban hősi halált halt magyar katonák számára kijelölt parcellarészen lesz még idén ősszel.
