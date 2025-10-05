Tudomány

Felturbózták a tudósok úgy az ecetet, hogy halálos lett még a szuperbaktériumok számára is - videó

Norvég és ausztrál tudósok új módon erősítették meg az ecet antibakteriális hatását: nanorészecskékkel kombinálva a hagyományos ecetsav képes elpusztítani a legellenállóbb, gyógyszerrezisztens baktériumokat is. Az eljárás a jövőben kulcsszerepet játszhat az antibiotikum-rezisztencia globális válságának leküzdésében.



Az ecet, vagyis az ecetsav évszázadok óta ismert fertőtlenítőszer, amelyet sebek kezelésére és higiéniai célokra is alkalmaztak már az ókorban. Hatékonysága azonban korlátozott: bár képes bizonyos baktériumokat elpusztítani, a legveszélyesebb, antibiotikumoknak ellenálló törzsek ellen eddig nem bizonyult elegendőnek. Egy nemzetközi kutatócsoport most új életet lehelt ebbe az egyszerű vegyületbe, és olyan eljárást dolgozott ki, amely forradalmasíthatja a fertőzések elleni küzdelmet.



A Norvégiai Bergeni Egyetem, valamint az ausztrál QIMR Berghofer és Flinders Egyetem kutatói kimutatták, hogy ha az ecetsavat szén- és kobaltalapú nanorészecskékkel – úgynevezett kvantumpontokkal – kombinálják, az így kapott elegy drámai módon növeli az antibakteriális hatékonyságot. A kísérlet eredményeit az ACS Nano folyóiratban közölték, és a tudományos közösség világszerte áttörésként üdvözölte.

A kutatás során cobalt-alapú szén kvantumpontokat kevertek enyhén hígított ecetsavval, majd a keveréket több veszélyes baktériumtörzsön tesztelték, köztük az antibiotikum-rezisztens Staphylococcus aureus, az Escherichia coli és az Enterococcus faecalis ellen. A kísérletek során kiderült, hogy a gyenge savas közeg nemcsak önmagában gyengíti a baktériumokat, hanem megnyitja az utat a nanorészecskék előtt, amelyek így a sejtek belsejébe hatolva pusztítják el azokat.



Dr. Adam Truskewycz, a kutatás vezető szerzője szerint a kettős támadás teszi az új módszert rendkívül hatékonnyá. Az ecetsav először megduzzasztja a baktériumsejteket, majd a nanorészecskék kívülről és belülről is megtámadják a kórokozókat, végül a sejtfalak szétrepednek, és a baktériumok elpusztulnak. Mindez úgy történik, hogy az eljárás nem károsítja az emberi sejteket, és állatkísérletekben kimutatták: az ecet-nanorészecske keverék gyorsan eltávolította a fertőzéseket egerek sebeiből anélkül, hogy gátolta volna a sebgyógyulást.



A felfedezés különösen időszerű, hiszen az antimikrobiális rezisztencia ma az egyik legsúlyosabb globális egészségügyi fenyegetés. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente akár 4,5–5 millió haláleset is összefüggésbe hozható azzal, hogy a korábban hatékony antibiotikumok egyre több fertőzés ellen tehetetlenek. Az új, „felturbózott” ecetkezelés új eszközt adhat az orvosok kezébe – különösen a krónikus, nehezen gyógyuló sebek esetében, amelyek gyakran idősek, cukorbetegek vagy daganatos betegek körében alakulnak ki.



Professor Nils Halberg, a kutatás társszerzője szerint a tanulmány egy új irányt jelöl ki a kombinált antimikrobiális terápiák fejlesztésében. Mint mondta, az ilyen megoldások segíthetnek meghosszabbítani a jelenlegi antibiotikumok „élettartamát”, és olyan új kezelési formákat hozhatnak létre, amelyek nem kémiai úton, hanem fizikai-biológiai hatásokkal győzik le a kórokozókat.



A nanotechnológia és a hagyományos vegyületek házassága új fejezetet nyithat az orvostudományban – az ecet, ez az egyszerű háztartási anyag, most a modern tudomány eszközeivel kiegészítve újra a fertőzések elleni küzdelem élvonalába kerülhet. Az emberiség ősi szövetségese, az ecetsav most a jövő nanovilágában is bizonyíthat.