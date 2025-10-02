Biológia

Ősi vírusok nélkül nem fejlődne ki az emberi embrió

Egy frissen megjelent kutatás szerint a több millió évvel ezelőtt őseinket megfertőző vírusokból visszamaradt genetikai elemek kulcsszerepet játszanak az emberi élet legkorábbi szakaszaiban. A Nature folyóiratban közölt tanulmány kimutatta, hogy bizonyos, endogén retrovírusokból (ERV) származó DNS-szakaszok nélkül az embriófejlődés már a kezdeti stádiumban összeomlana.



Az emberi genom mintegy kilenc százalékát alkotják ezek az ősi vírusokból származó genetikai maradványok, amelyek évmilliókkal ezelőtt épültek be DNS-ünkbe. Bár sokáig „genetikai szemétnek” tekintették őket, a mostani kutatás bebizonyította, hogy legalább egy részük nélkülözhetetlen. A kutatók etikai okokból nem vizsgálhatnak valódi emberi embriókat, ezért úgynevezett blasztoidokat használtak, amelyek őssejtekből létrehozott, háromdimenziós modellek, és a természetes blasztocisztákhoz hasonlóan viselkednek. Ez a sejthalmaz a megtermékenyítés utáni ötödik-hatodik napon jelenik meg, és az embrió későbbi fejlődésének alapját képezi.



A kutatás középpontjában a HERVK LTR5Hs néven ismert ERV-típus állt, amely viszonylag „friss” evolúciós értelemben, miután az emberi leszármazási vonal elvált az óvilági majmokétól. A tudósok genetikai eszközökkel kiiktatták vagy teljesen törölték ezeket a DNS-szakaszokat a blasztoidokból. Az eredmény meglepően drámai volt: a modellek elpusztultak vagy rendezetlen sejttömeggé estek szét, ami egyértelmű bizonyítékot adott arra, hogy az ősi vírus-DNS nélkül a fejlődés leáll.



Mélyebb vizsgálatok feltárták, hogy az LTR5Hs elemek erős génaktiválóként működnek. Ha kikapcsolják őket, a szomszédos gének, köztük azok, amelyek az embriót felépítő epiblaszt sejtjeinek kialakulásáért felelnek, jelentősen alacsonyabb aktivitást mutatnak. Azaz az ősi vírusok közvetlenül irányítják azokat az utasításokat, amelyek nélkül az élet nem indulhatna be.



A kutatás egyik legizgalmasabb felfedezése a ZNF729 génhez kapcsolódik. A tudósok rámutattak, hogy egy kizárólag emberekben megtalálható LTR5Hs-beillesztődés „főkapcsolóként” működik e gén aktiválásában. A ZNF729 alapvető folyamatokat, például a sejtnövekedést és az anyagcserét szabályozza, így a vírus-DNS jelenléte szó szerint nélkülözhetetlen az emberi élet kialakulásához.



A kutatás vezetője, Joanna Wysocka úgy fogalmazott, hogy eredményeik megmutatják: a közelmúltban megjelent, mozgékony genetikai elemek és gének alapvetően új, létfontosságú funkciókat szerezhetnek az emberi fejlődés során.