Rejtélyes fények a híres mexikói vulkán felett - UFO vagy emberi technológia a Popocatépetlnél?

Újabb adalék a Popocatépetl körüli rejtélyek sorában, de tudományos szempontból egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy idegen eredetű jelenségről lenne szó. 2025.10.02 16:50 ma.hu

Egy mexikói webkamera a héten szokatlan fényjelenségeket rögzített a Popocatépetl vulkán fölött, amelyet évtizedek óta az UFO-megfigyelések egyik legismertebb helyszíneként tartanak számon. A felvételek újraélesztették azt az elméletet, miszerint a tűzhányó akár „űrkapuként” is szolgálhat idegen civilizációk számára, ám a tudományos magyarázat jóval hétköznapibb.



A közeli Mexikóvárosra néző kamera 30 perces időtartományban rögzített olyan időzített felvételeket, amelyeken fénylő objektumok tucatjai láthatók, amint különböző irányokban suhannak el a füstölgő vulkán körül. A videón a mozgás első pillantásra üstököscsóvákhoz hasonlít, ami sokak fantáziáját megmozgatta. A közösségi médiában többen úgy értelmezték a jelenséget, hogy az objektumok a füstfelhő mögött tűnnek fel, vagyis valójában a légkörben, nem pedig a kamera előtt mozoghattak.



A Popocatépetl vulkán már régóta a földönkívüliekhez köthető találgatások középpontjában áll. Szemtanúk korábban is beszámoltak arról, hogy a kráter közelében ismeretlen repülő tárgyakat láttak, sőt olyan fényképek is készültek, amelyek korong alakú objektumokat mutattak a vulkán pereme fölött. A legmerészebb elméletek szerint a tűzhányó belsejében egyfajta téridő-kapu, úgynevezett „féregjárat” található, amelyen keresztül idegenek érkezhetnek vagy távozhatnak a Földről.



A tudományos közösség azonban sokkal visszafogottabban értékeli a felvételeket. Alejandro Rojas, az Enigma Labs tanácsadója például rámutatott, hogy a timelapse technika torzíthatja a mozgás érzékelését. A videón minden gyorsabbnak tűnik, mint a valóságban, így a lassan mozgó repülők, műholdak vagy akár közeli rovarok is száguldó fénycsíkoknak látszódhatnak. Hozzátette, hogy az éjjeli kamerák infravörös fényt bocsátanak ki, amely megvilágíthatja a rovarokat és madarakat, így azok fényes pontként jelennek meg a felvételeken.



Ennek ellenére vannak, akik továbbra is kitartanak a különleges magyarázat mellett. Jaime Maussan mexikói újságíró például éveken át azzal érvelt, hogy a Popocatépetl mágneses tere képes lehet interdimenzionális átjárót létrehozni. Bár Maussan hivatkozott a NASA bizonyos kutatásaira is, amelyek a Föld körül kialakuló mágneses X-pontokat vizsgálták, állításait soha nem sikerült igazolni. Ráadásul a kutató neve több olyan esethez is kötődik, amelyek később cáfolatra találtak – például amikor állítólagos földönkívüli maradványokat mutatott be, amelyekről kiderült, hogy hamisítványok.



Rojas szerint a vulkán valóban különleges és lenyűgöző természeti képződmény, amely mágikusnak hat, de az itt tapasztalt fények minden bizonnyal természetes, földi eredetű jelenségekre vezethetők vissza.