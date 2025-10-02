Tudomány

A csimpánzok rendszeresen fogyasztanak alkoholtartalmú gyümölcsöket - mégsem részegednek le

Egy friss kutatás szerint a vadon élő csimpánzok étrendjük révén naponta akár másfél korsó sörnek megfelelő mennyiségű alkoholt is elfogyasztanak, ám ez nem jár részegítő hatással. A jelenség újabb bizonyíték lehet arra, hogy az emberiség alkoholfogyasztási hajlama evolúciós gyökerekre vezethető vissza. 2025.10.02 ma.hu

A Science Advances folyóiratban szeptember 17-én megjelent tanulmány szerint az ugandai Ngogo és az elefántcsontparti Taï erdőségeiben élő csimpánzok napi étrendjük során körülbelül 14 gramm etanolt visznek be szervezetükbe. Ez az érték testméretükhöz viszonyítva nagyjából két és fél emberi italnak felel meg, mégsem okoz számukra érzékelhető bódultságot. A kutatást vezető Aleksey Maro, a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem primatológusa úgy fogalmazott, hogy ahogyan egy ember sem érezne semmit, ha egy napra elosztva két italnyi alkoholt fogyasztana, ugyanúgy a csimpánzok szervezete is képes könnyedén feldolgozni ezt a mennyiséget.



A felfedezés szorosan kapcsolódik a Robert Dudley professzor által évekkel ezelőtt megfogalmazott úgynevezett „részeg majom hipotézishez”. E szerint a főemlősök evolúciója során volt egy időszak, amikor az elődeik még nem tudták lebontani a természetes úton erjedt gyümölcsökben található alkoholt, így lemaradtak egy nagy energiatartalmú táplálékforrásról. Az etanol feldolgozásának képessége azonban előnyt jelentett azok számára, akik alkalmazkodni tudtak, így idővel kialakult a hatékony alkoholmetabolizmus, amelyet az ember is örökölt.



A mostani kutatás során a tudósok több éven át követték a két csimpánzpopuláció viselkedését, és 499 gyümölcsmintát elemeztek különböző fajokból. A vizsgálatok kimutatták, hogy a gyümölcsök átlagos alkoholtartalma 0,31–0,32 százalék volt, vagyis egy-egy falatban kimutatható mennyiségű etanol rejtőzött. Ez alapján számították ki a napi átlagos alkoholfogyasztást.



A kutatás jelentősége abban áll, hogy közelebb visz a kérdéshez, miért alakult ki az embernél az alkohol iránti vonzalom. A tanulmányhoz nem kapcsolódó Matthew Carrigan molekuláris biológus szerint a megállapítások ugyan nem teljesen váratlanok, de izgalmasak, mert új irányt adhatnak az emberi alkoholhasználat és függőség evolúciós hátterének feltárásához. Hozzátette ugyanakkor, hogy az adatokban nagy a bizonytalanság, hiszen a csimpánzok napi alkoholfogyasztása akár négyszeres eltérést is mutathatott a mért átlaghoz képest.



A következő kutatási lépés annak feltárása lehet, hogy a csimpánzok tudatosan választják-e a különböző erjedési fokú gyümölcsöket, vagy véletlenszerűen jutnak hozzá az alkoholhoz. A tudósok egyetértenek abban, hogy a főemlősök és az emberek közös múltjában az etanol elsősorban kalóriaforrást jelentett, nem pedig tudatmódosító szert. Ahogyan Carrigan fogalmazott: az evolúció célja az volt, hogy az élőlények energiához jussanak anélkül, hogy részeg állapotba kerüljenek.