Elhunyt Jane Goodall, a csimpánzok világhírű kutatója és a természet fáradhatatlan szószólója

Távozása pótolhatatlan veszteség, ugyanakkor munkássága és szellemisége még sokáig meghatározó iránytűje marad a természet és az állatvilág tiszteletének.

Kilencvenegy éves korában elhunyt Jane Goodall, a világ egyik legismertebb etológusa és természetvédője, aki egész életét a csimpánzok és a természet megismerésének, valamint megóvásának szentelte. A kutató munkásságával nem csupán új fejezetet nyitott a főemlősök tanulmányozásában, hanem alapjaiban változtatta meg az ember és az állatvilág közötti kapcsolat tudományos és társadalmi felfogását is.



A Jane Goodall Intézet közleménye szerint a kutató természetes okokból hunyt el Kaliforniában, ahol előadáskörúton tartózkodott. Halálhíre világszerte megrendülést keltett, hiszen személyében a tudomány és a természetvédelem egyik legkarizmatikusabb alakját veszítette el a világ.



Goodall tudományos pályafutása 1960-ban kezdődött, amikor a mai Tanzánia területén, a Gombe Stream Nemzeti Parkban kezdte el a csimpánzok megfigyelését. Kitartó és aprólékos terepmunkájának köszönhetően olyan felfedezéseket tett, amelyek gyökeresen átalakították a tudományos közösség főemlősökről alkotott képét. Megfigyelte többek között, hogy a csimpánzok képesek eszközhasználatra, bonyolult szociális kapcsolatok fenntartására és érzelmek kifejezésére – mindezek olyan tulajdonságok, amelyeket korábban kizárólag az ember sajátjának gondoltak.



Tudományos eredményei mellett Goodall kiemelkedő szerepet vállalt a természetvédelemben is. 1977-ben megalapította saját intézetét, amely kezdetben a főemlősök kutatására és élőhelyeik védelmére összpontosított, ám később tevékenységét kiszélesítette, közösségi egészségügyi programokat indított Afrikában, valamint bálna- és más fajvédelmi kezdeményezéseket támogatott világszerte.



Goodall pályája során gyakran hangsúlyozta, hogy sikerei mögött a türelem és a kitartás állt. Egy 2022-es interjúban úgy fogalmazott, voltak pillanatok, amikor elkeseredett, mert az állatok elmenekültek előle, vagy mert hosszú időn át nem tudott előrehaladást elérni. Mégis úgy vélte, hogy ha feladta volna, azt sosem tudta volna megbocsátani magának.



Élete későbbi szakaszában idejének nagy részét már nem a terepi kutatásnak, hanem a globális környezeti aktivizmusnak szentelte. Bejárta a világot, hogy felhívja a figyelmet: az állatok és az emberek közötti különbségek sokkal kisebbek, mint azt gondolnánk, és az emberiség felelőssége, hogy megőrizze a természeti környezetet a jövő generációi számára.



Jane Goodall öröksége tudományos, társadalmi és erkölcsi értelemben is óriási. Felfedezései a csimpánzok viselkedéséről új perspektívát adtak az emberi természet megértéséhez, aktivizmusa pedig emberek millióit ösztönözte arra, hogy jobban vigyázzanak bolygónkra.