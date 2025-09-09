Állati

Új fejezet az evolúció történetében - hangyák írták át a biológia alapszabályát

Egy nemrégiben közzétett tanulmány alapjaiban kérdőjelezi meg az élővilág szaporodásbiológiájáról alkotott eddigi ismereteinket. Kutatók ugyanis kimutatták, hogy az ibériai aratóhangyák (Messor ibericus) királynői képesek más faj, a Messor structor hímjeinek genetikai állományát klónozni, és így hoznak létre utódokat – ezzel átlépve a fajok közötti szaporodás klasszikus határait. A jelenséget a kutatócsoport „xenoparitásnak” nevezte el.



A vizsgálatok során a terepi megfigyelések és a laboratóriumi kísérletek egyaránt arra utaltak, hogy az ibériai faj királynői kétféle stratégia szerint szaporodnak. Saját hímjeikkel párosodva kizárólag nőstény utódokat, vagyis új királynőket hoznak létre, míg a Messor structor hímjeinek spermiumát klónozva a dolgozók új generációját biztosítják. Ez az evolúciós kísérlethez hasonló adaptáció egyfajta „háziassá tételként” értelmezhető, hiszen a királynők lényegében más faj génállományát használják saját kolóniájuk fenntartására.



A kutatók kiemelik, hogy bár az ivaros szaporodás során természetesnek tekintjük, hogy egy faj csak saját génállományát adja tovább, itt a biológiai szabály megszegésével egy hibrid mechanizmus működik. Az így létrejövő utódok mitokondriális öröksége M. ibericus eredetű, míg a klónozott nukleáris genom M. structor származású. Ez a kettősség a biológiai sokféleség új formáját tárja fel, amely a természetes szelekció és az evolúciós nyomás különleges eredményeként értelmezhető.



A jelenség különös jelentősége abban rejlik, hogy a két hangyafaj öt millió éve vált el egymástól, és élőhelyük sem teljesen átfedő. Mindez arra utal, hogy a királynők tudatosan támaszkodnak egy távolabbi rokon genetikai készletére, amely a dolgozók funkcionális szerepét biztosítja a kolóniában. A kutatók szerint ez a stratégia eddig példa nélküli a természetben, és a domesztikáció biológiai fogalmának újragondolását teszi szükségessé.



Az új felfedezés arra is rávilágít, hogy az evolúció sokkal rugalmasabb, mint azt korábban hittük. A xenoparitás nemcsak a rovarok biológiájáról árul el új ismereteket, hanem szélesebb értelemben arra is emlékeztet, hogy a természet gyakran képes átlépni az általunk felállított szabályokat. Ez a biológiai „anomália” nem csupán a hangyák világában, hanem a fajok közötti genetikai kölcsönhatások kutatásában is új horizontokat nyit.